Роджер Федерер оголосив про завершення кар`єри після Кубку Лейвера.

За словами Роджера Федерера за останні 3 роки, протягом яких він стикався із травмами та хірургічними втручаннями, він намагався повернути собі форму, достатню для виступів на найвищому рівні. Втім, у 41 рік здоров`я вже не дозволяє йому конкурувати із молодим поколінням.
Федерер згадав у своєму зверненні про те, що провів більше 1500 поєдинків в професійному турі протягом 24 років і подякував своїм прихильникам за підтримку.
Федерер згадав у своєму зверненні про те, що провів більше 1500 поєдинків в професійному турі протягом 24 років і подякував своїм прихильникам за підтримку.
Роджер Федерер здобув за кар`єру 103 титули на рівні ATP. 20 разів він тріумфував на Турнірах Великого Шолому. Востаннє швейцарський тенісист виходив на корт ще на Вімблдоні- 2021.
Теніс України в соцмережах: Facebook і Telegram
Немає коментарів:
Дописати коментар