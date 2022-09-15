четвер, 15 вересня 2022 р.

Роджер Федерер оголосив про завершення кар`єри після Кубку Лейвера.

Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер поділився із прихильниками у своїх соціальних мережах новиною про завершення кар`єри. За словами самого спортсмена, останнім турніром для нього стане Кубок Лейвера, який відбудеться наприкінці вересня у Лондоні. В подальшому Роджер не виключає своєї участі у виставкових турнірах, втім остаточно припиняє виступи в професійному турі. 

За словами Роджера Федерера за останні 3 роки, протягом яких він стикався із травмами та хірургічними втручаннями, він намагався повернути собі форму, достатню для виступів на найвищому рівні. Втім, у 41 рік здоров`я вже не дозволяє йому конкурувати із молодим поколінням. 

Федерер згадав у своєму зверненні про те, що провів більше 1500 поєдинків в професійному турі протягом 24 років і подякував своїм прихильникам за підтримку. 

Роджер Федерер здобув за кар`єру 103 титули на рівні ATP. 20 разів він тріумфував на Турнірах Великого Шолому. Востаннє швейцарський тенісист виходив на корт ще на Вімблдоні- 2021. 

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о 16:42
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