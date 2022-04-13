Карлос Алькарас програє вже на старті Мастерсу в Монте-Карло.

ATP Masters
Монте-Карло
2-й раунд
Себастьян Корда - (8) Карлос Алькарас - 7:6(2), 6:7(5), 6:3
Протистояння між Кордою і Алькарасом вийшло не тільки надзвичайно затяжним, а й дуже інтригуючим. Тільки в стартовій партії зустрічі ініціатива і перевага в рахунку кілька разів переходила від одного тенісиста до іншого. Так, першим віздначитися на прийомі вдалось саме американському тенісисту. Але Алькарас не просто відігрався, а й зумів вдруге поспіль відзначитися на прийомі. Іспанець отримав можливість подавати на перемогу в стартовому сеті.
Цим шансом Карлос не скористався. Більше того, після того як Алькарасу вдалось ще раз взяти гейм на прийомі і вдруге вийти подавати на сет, Корда знову в останній момент відігрався. Цього разу зворотній брейк американець оформив під нуль. За два гейми, в яких Алькарас подавав на стартову партію він так і не дістався навіть до сет-болів. А ось тай-брейк першого сету Себастьян провів надзвичайно впевнено і віддав на ньому супернику тільки 2 розіграші.
В другому сеті Алькарас відверто захопив ініціативу, але при цьому знову спокійно конвертувати її у перевагу в рахунку йому не вдалось. Двічі Корда програвав свою подачу, але Карлос дозволяв супернику досить швидко відіграватися. Ключовим міг стати 10-й гейм, в якому іспанський спортсмен заробив одразу 3 сет-боли на прийомі, але Себастьян вистояв і тут. Справа дійшла до другого в матчі тай-брейку і цього разу його успішно провів іспанець.
Майже дві з половиною години ігрового часу позаду, а зустріч доводиться починати, фактично, із початку. Зрозуміло, що на перший план почала виходити фізична готовність спортсменів до подібних марафонів. Здалось, що трохи більше сил на вирішальну партію, все-таки, лишилось саме у Корди. І це при тому, що американець програв вже стартовий гейм третього сету на власній подачі.
Себастьян відігрався достатньо швидко, потім видряпав власний гейм, який вдалось врятувати одразу з трьох брейк-поінтів у суперника, а ближче до завершення матчу представник США оформив ще один брейк. Після нього Корді лишалось тільки подати на перемогу і з цим завданням американець впорався достатньо спокійно.
В третьому раунді Мастерсу в Монте-Карло Себастьян Корда зіграє із переможцем матчу між Тейлором Фріцем і Маріном Чілічем.
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