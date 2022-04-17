США - Україна - 3:2. Людмила Кіченок і Даяна Ястремська програли вирішальний парний поєдинок у матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Кубок Біллі Джин Кінг
Кваліфікація
США - Україна - 3:2
Ейжа Мухаммад/Джессіка Пегула - Людмила Кіченок/Даяна Ястремська - 7:6(5), 6:3
Але спочатку давайте трохи відвертих зауважень. В суботу українські тенісистки провели 3 матчі проти представниць команди США, які знаходяться у світовому рейтингу на куди вищих позиціях. В усіх трьох матчах, враховуючи і підтримку трибун, і ситуацію в протистоянні, і те саме місце у жіночій класифікації, жодна з українок не виглядала фавориткою. Тому лише той факт, що наші дівчата зуміли 0:2 перетворити у 2:2 і довести справу до вирішального парного поєдинку, вже заслуговує на повагу.
На парний поєдинок капітан збірної України Ольга Савчук вирішила випустити тільки одну із сестер Кіченок. Надію, яка була у початковій заявці, замінила Даяна Ястремська, яка виграла перший суботній одиночний поєдинок у Джессіки Пегули. Лідерка американської збірної теж вийшла на вирішальний матч. Можливо, перші ракетки збірних і не є найсильнішими "парницями" у складі команд, але саме такий вибір було зроблено капітанами.
Американки одразу захопили ініціативу, втім конвертувати свою перевагу у комфортний рахунок на табло їм у першій партії так і не вдалось. Так, Ейжа і Джессіка двічі виривались вперед з брейком. Першу програну подачу українки відіграли моментальною З другою виникли проблеми, тож Мухаммад і Пегула навіть вийшли подавати на перемогу в стартовому сеті, і тільки в цей момент Людмила та Даяна оформили зворотній брейк.
На тай-брейці, до якого дійшла справа у стартовій партії, теж саме американський дует був постійно на крок попереду. Тричі Ейжа і Джессіка виривались вперед з міні-брейками і кожного разу Кіченок і Ястремська відігрувалися. От тільки на порятунок після четвертої за тай-брейк програної подачі часу в українок просто не лишилось. Цим міні-брейком пара із США завершила партію на свою користь.
А от в другому сеті все вирішив один-єдиний брейк. В жодному іншому геймі навіть брейк-поінтів нікому з учасниць матчу не вдалось заробити. В середині партії Мухаммад і Пегула скористались своїм шансом і повернутися в боротьбу Кіченок і Ястремській вже не дали.
Таким чином збірна США здобуває підсумкову перемогу над командою України із рахунком 3:2. Саме американки гратимуть у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг. А українську збірну в листопаді чекає поєдинок плей-офф, в якому наші дівчата виборюватимуть право знову зіграти в кваліфікації у 2023-му році.
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