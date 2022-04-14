четвер, 14 квітня 2022 р.

Дарія Снігур впевнено виходить у чветьфінал 25-тисячника у Франції, Валерія Страхова розгромно програє матч другого кола.

Дарія Снігур, яка на змаганнях ITF у французькому Кальві отримала 2-й номер посіву, надзвичайно впевнено подолала стадію другого кола. На ній Дарія віддала всього 3 гейми місцевій тенісистці Марін Шостак. А от Валерія Страхова навпаки зазнала ніщивної поразки. Українка виграла всього 1 гейм у протистоянні з іще однією представницею Франції Леольєю Жанжан.

ITF W25+
Кальві, Франція
2-й раунд

(2) Дарія Снігур - Марін Шостак - 6:1, 6:2
(6) Леолья Жанжан - Валерія Страхова - 6:0, 6:1

В чвертьфіналі змагань в Кальві Дарія Снігур тепер зіграє проти ще однієї французької спортсменки Естель Касіно.

Теніс України в соцмережах: Facebook і Telegram
о 23:56
Мітки: ,

Немає коментарів:

Дописати коментар

Підписатися на: Дописати коментарі (Atom)