Алехандро Давідовіч-Фокіна стає першим фіналістом Мастерсу в Монте-Карло.

ATP Masters
Монте-Карло
1/2 фіналу
Алехандро Давідовіч-Фокіна - Грігор Дімітров - 6:4, 6:7(2), 6:3
Для перемоги у стартовій партії Алехандро Давідовічу-Фокіні вистачило всього одного брейк-поінту. Його іспанський тенісист заробив і, що найважливіше, успішно реалізував майже на початку зустрічі. Хоч у Грігора і було чимало часу для того, аби повернутися в боротьбу за сет, навіть до брейк-поінтів Дімітров дістатися так і не зумів.
А ось на початку другого сету болгарський спортсмен не тільки зачепився за подачу суперника, а й оформив брейк. От тільки вже за кілька хвилин Давідовіч-Фокіна повністю перевернув хід партії і не тільки відігрався, а й сам повів у рахунку. Здавалось, інтрига в матчі вже навіть не жевріє, адже іспанський тенісист впевнено вигравав свої гейми і отримав можливість подавати на перемогу, але саме в цей момент Грігор мобілізувався, та й сам Алехандро помітно занервував.
Та подача на матч для Давідовіча-Фокіни почалась просто жахливо - з рахунку 0:40. Один брейк-поінт іспанець відіграти зумів, але на другому Дімітров таки оформив зворотній брейк. Після такого камбеку Грігор просто не міг не завезтися, тож на куражі він і тай-брейк провів набагато потужніше і стабільніше. В середині "таю" Давідовіч-Фокіна програв обидві власні подачі, ну а Грігор діяв просто бездоганно.
Фантастичного налаштування на боротьбу Грігору вистачило і на початок вирішального сету. Дімітров повів з брейком і був просто зобов'язаний зміцнити свою перевагу. Але Давідовіч-Фокіна впорався з тиском і взяв фантастичний гейм на власній подачі, відігравши одразу 4 брейк-поінти. Певно, саме цей момент і можна вважати ключовим у зустрічі. Алехандро завівся, оформив 2 брейки поспіль, тож не просто відігрався, а й сам повів із геймом на прийомі в активі. І цього разу до остаточної перемоги шансів супернику на порятунок Давідовіч-Фокіна вже не давав.
У першому в кар'єрі фіналі турнірів категорії Мастерс Алехандро Давідовіч-Фокіна зіграє із діючим чемпіоном змагань грецьким тенісистом Стефаносом Ціціпасом.
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