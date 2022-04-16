субота, 16 квітня 2022 р.

Алехандро Давідовіч-Фокіна стає першим фіналістом Мастерсу в Монте-Карло.

Іспанський тенісист Алехандро Давідовіч-Фокіна стає фіналістом змагань категорії Мастерс в Монте-Карло. На стадії 1/2 фіналу Алехандро в напруженому протистоянні зламав спротив болгарського спортсмена Грігора Дімітрова, який займає 29-ту сходинку в чоловічому рейтингу. Давідовіч-Фокіна міг набагато раніше завершувати матч на свою користь, але не зумів подати на перемогу наприкінці другої партії. У підсумку Дімітров повернувся в боротьбу, але програв у трьох партіях.

ATP Masters
Монте-Карло
1/2 фіналу

Алехандро Давідовіч-Фокіна - Грігор Дімітров - 6:4, 6:7(2), 6:3

Для перемоги у стартовій партії Алехандро Давідовічу-Фокіні вистачило всього одного брейк-поінту. Його іспанський тенісист заробив і, що найважливіше, успішно реалізував майже на початку зустрічі. Хоч у Грігора і було чимало часу для того, аби повернутися в боротьбу за сет, навіть до брейк-поінтів Дімітров дістатися так і не зумів.

А ось на початку другого сету болгарський спортсмен не тільки зачепився за подачу суперника, а й оформив брейк. От тільки вже за кілька хвилин Давідовіч-Фокіна повністю перевернув хід партії і не тільки відігрався, а й сам повів у рахунку. Здавалось, інтрига в матчі вже навіть не жевріє, адже іспанський тенісист впевнено вигравав свої гейми і отримав можливість подавати на перемогу, але саме в цей момент Грігор мобілізувався, та й сам Алехандро помітно занервував.

Та подача на матч для Давідовіча-Фокіни почалась просто жахливо - з рахунку 0:40. Один брейк-поінт іспанець відіграти зумів, але на другому Дімітров таки оформив зворотній брейк. Після такого камбеку Грігор просто не міг не завезтися, тож на куражі він і тай-брейк провів набагато потужніше і стабільніше. В середині "таю" Давідовіч-Фокіна програв обидві власні подачі, ну а Грігор діяв просто бездоганно.

Фантастичного налаштування на боротьбу Грігору вистачило і на початок вирішального сету. Дімітров повів з брейком і був просто зобов'язаний зміцнити свою перевагу. Але Давідовіч-Фокіна впорався з тиском і взяв фантастичний гейм на власній подачі, відігравши одразу 4 брейк-поінти. Певно, саме цей момент і можна вважати ключовим у зустрічі. Алехандро завівся, оформив 2 брейки поспіль, тож не просто відігрався, а й сам повів із геймом на прийомі в активі. І цього разу до остаточної перемоги шансів супернику на порятунок Давідовіч-Фокіна вже не давав.

У першому в кар'єрі фіналі турнірів категорії Мастерс Алехандро Давідовіч-Фокіна зіграє із діючим чемпіоном змагань грецьким тенісистом Стефаносом Ціціпасом.

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о 20:22
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