Новак Джокович програє вже стартовий поєдинок на Мастерсі в Монте-Карло.

ATP Masters
Монте-Карло
2-й раунд
Алехандро Давідовіч Фокіна - (1) Новак Джокович - 6:3, 6:7(5), 6:1
Зрозуміло, що для Новака Джоковича сезон 2022-го року складається зовсім не так, як йому самому хотілося б. Через досить дивну позицію сербського тенісиста щодо вакцинації він не зіграв в Мельбурні. Потім були пропущені Мастерси в Індіан-Велсі та Маямі, а отже єдиним турніром, який Новак провів в цьому календарному році, були змагання в Дубаї. Там серб досить несподівано поступився Їржі Весели вже на стадії чветьфіналу. Таким чином, від останнього матчу Джоковича в турі минуло вже майже 2 місяці.
Зловити ігровий ритм по ходу протистояння з Давідовичем Фокіною Новаку, по суті, так і не вдалось. В стартовій партії не було жодного гейму на подачі Джоковича, який йому б вдалось виграти без проблем. На самому початку зустрічі Новак врятувався з двох брейк-поінтів, а от наступні дві власні подачі лідер світового рейтингу програв. Зрозуміло, що так просто давати супернику виграти партію Новак не збирався, а тому навіть один брейк відіграти встиг. Але до кінця сету Давідовіч Фокіна встиг іще раз відзначитися на прийомі і несподівано впевнено взяти першу партію
Якщо бути зовсім відвертими, проблеми Джоковича нікуди не поділись і в другій партії, хоч її лідер світового рейтингу у підсумку і виграв. Новак двічі опинявся в ролі наздоганяючого, але завдяки тому, що сербу вдалось трохи налагодити гру на прийомі, Джокович щоразу відігравався. Наприкінці партії Новак навіть отримав шанс подавати на сет після того, як оформив брейк під нуль. Але і таким шансом Джокович не скористався.
Тай-брейк, до якого докотився сет, теж пройшов надзвичайно нервово для Новака. Знову він весь час відігравався, але двох міні-брейків Алехандро для перемоги в сеті в усьому матчі не вистачило. Два рази Джокович відігрувався, а наприкінці тай-брейку ще раз взяв розіграш на прийомі і перевів матч в третій сет.
Але це переломним моментом в зустрічі не стало. Скоріше навіть навпаки - Джокович надто багато сил, в першу чергу ментальних, віддав для того, аби видряпати перемогу в другій партії. А тому на вирішальний відрізок його просто не вистачило. Так, майже в кожному геймі сету на корті точилась серйозна боротьба, але у підсумку все завершилось із розгромним для Новака рахунком - 1:6 одразу із трьома брейками у виконанні Давідовіча Фокіни.
Результат, насправді несподіваний, якщо не сказати, сенсаційний. Але враховуючи гру, яку сьогодні показав Новак Джокович, ця поразка виявилась цілком закономірною. На даний момент здається, що протягом грунтового сезону сербський тенісист ще неодноразово буде стикатися з подібними проблемами. А от чи вдасться Новаку їх вирішувати на корті? Будемо спостерігати.
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