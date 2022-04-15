Алехандро Давідовіч-Фокіна вперше в кар'єрі виходить у півфінал турніру категорії Мастерс.

ATP Masters
Монте-Карло
1/4 фіналу
Алехандро Давідовіч-Фокіна - (10) Тейлор Фріц - 2:6, 6:4, 6:3
Минулого року саме в Монте-Карло Алехандро Давідовіч-Фокіна вперше в кар'єрі пробився у чвертьфінал турніру категорії Мастерс. Тоді іспанський тенісист не зумів завершити матч 1/4 фіналу проти майбутнього чемпіона змагань грека Стефаноса Ціціпаса. Цього року Алехандро покращив своє досягнення на турнірах ATP-1000 теж саме в Монте-Карло.
Хоча стартовий сет чвертьфінальної зустрічі проти Тейлора Фріца іспанський спортсмен просто провалив. Давідовіч-Фокіна двічі програв власну подачу і дав американцю можливість спокійно виграти першу партію зустрічі.
В другому сеті Алехандро, в першу чергу, вирівняв гру, а наприкінці сету Давідовіч-Фокіна почав підтискати суперника. Спочатку іспанський спортсмен не реалізував подвійний брейк-поінт, але в наступному геймі Фріц подачу таки не втримав. Тейлор мав чудову можливість відігратися, але при подачі суперником на сет американец не реалізував одразу 3 брейк-поінти. Давідовіч-Фокіна важкий гейм виграв, а разом із ним взяв і всю другу партію.
В третьому сеті Алехандро зумів досить швидко вирватися вперед в рахунку, от тільки Фріц моментально відігрався. От тільки на завершення матчу сил американцю банально не вистачило. Ще двічі Давідовіч-Фокіна зумів відзначитися на прийомі і оформив вихід у півфінал Мастерсу в Монте-Карло. Його наступним суперником став болгарський тенісист Грігор Дімітров, який на тай-брейці вирішальної партії переграв поляка Хуберта Хуркача.
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