Грігор Дімітров на тай-брейці вирішального сету дотиснув Хуберта Хуркача у чвертьфіналі Мастерсу в Монте-Карло.

Болгарський тенісист Грігор Дімітров стає півфіналістом турніру категорії Мастерс в Монте-Карло. На стадії 1/4 фіналу Грігор в надзвичайно напруженому протистоянні переграв 11-ту ракетку змагань польського спортсмена Хуберта Хуркача. Перемогу Дімітров здобув лише на тай-брейці вирішальної партії, причому у третьому сеті болгарський спортсмен двічі поступався з брейком, а у Хуркача навіть була можливість подавати на матч.
ATP Masters
Монте-Карло
1/4 фіналу
Грігор Дімітров - (11) Хуберт Хуркач - 6:4, 3:6, 7:6(2)
За вихід до фіналу Мастерсу в Монте-Карло Грігор Дімітров посперечається із іспанським тенісистом Алехандро Давідовічем-Фокіною.
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