вівторок, 12 квітня 2022 р.

Грігор Дімітров здобув вольову перемогу над Душаном Лайовичем і вийшов до третього кола Мастерсу в Монте-Карло.

Представник Болгарії Грігор Дімітров стає учасником третього кола змагань категорії Мастерс в Монте-Карло. В другому раунді Грігор зумів здобути вольову перемогу над представником Сербії Душаном Лайовичем, який займає 49-й рядок чоловічого світового рейтингу. На перемогу в матчі Дімітрову знадобилось трохи більше двох годин ігрового часу.

ATP Masters
Монте-Карло
2-й раунд

Грігор Дімітров - Душан Лайович - 4:6, 6:3, 6:2

Не можна сказати, що Дімітров початок зустрічі провалив, але до середини другої партії здавалось, що Грігору доведеться зачехлити свою ракетку саме сьогодні. Болгарський тенісист програв вже стартовий гейм на власній подачі і за весь перший сет так і не зумів відігратися. А коли в середині другого відрізку матчу Дімітров знову дозволив Лайовичу піти у відрив, ситуація для Грігора стала і зовсім критичною.

І саме в цей момент Дімітров і знайшов в собі сили переломити хід протистояння. Одразу після брейку у виконанні Душана болгарський спортсмен завівся і до кінця другого сету встиг двічі відзначитися на прийомі і виграти 4 гейми поспіль. Аналогічний ривок із двох поспіль брейків вдався Грігору і в другій половині вирішального сету.

В третьому раунді Грігор Дімітров зіграє з переможцем матчу між Каспером Руудом і Хольгером Руне.

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о 23:30
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