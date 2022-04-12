Грігор Дімітров здобув вольову перемогу над Душаном Лайовичем і вийшов до третього кола Мастерсу в Монте-Карло.

ATP Masters
Монте-Карло
2-й раунд
Грігор Дімітров - Душан Лайович - 4:6, 6:3, 6:2
Не можна сказати, що Дімітров початок зустрічі провалив, але до середини другої партії здавалось, що Грігору доведеться зачехлити свою ракетку саме сьогодні. Болгарський тенісист програв вже стартовий гейм на власній подачі і за весь перший сет так і не зумів відігратися. А коли в середині другого відрізку матчу Дімітров знову дозволив Лайовичу піти у відрив, ситуація для Грігора стала і зовсім критичною.
І саме в цей момент Дімітров і знайшов в собі сили переломити хід протистояння. Одразу після брейку у виконанні Душана болгарський спортсмен завівся і до кінця другого сету встиг двічі відзначитися на прийомі і виграти 4 гейми поспіль. Аналогічний ривок із двох поспіль брейків вдався Грігору і в другій половині вирішального сету.
В третьому раунді Грігор Дімітров зіграє з переможцем матчу між Каспером Руудом і Хольгером Руне.
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