Грігор Дімітров переграв Каспера Рууда і вийшов у чвертьфінал Мастерсу в Монте-Карло.

ATP Masters
Монте-Карло
3-й раунд
Грігор Дімітров - (4) Каспер Рууд - 6:3, 7:5
Дімітров і дійсно максимально потужно почав зустріч. Настільки впевнено і активно, що Рууд спокійно міг отримати і розгромну поразку в стартовій партії. Болгарский тенісист повів одразу з двома брейками і вийшов подавати на перемогу в сеті, але саме в цей момент Каспер, нарешті, зумів вперше зачепитися на прийомі. Брейк Рууд таки зробив, але от почати з нього повноцінний камбек не вийшло - за кілька хвилин Дімітров поставив переможну крапку в першому сеті ще одним успішним геймом на прийомі.
Друга партія, на радість вболівальників, пройшла вже у куди більш напруженій боротьбі. Обидва тенісиста впевнено тримали свої подачі - настільки впевнено, що справа не доходила навіть до брейк-поінтів. І в той момент, коли всі морально почали готуватися до тай-брейку, Рууд провалився на власній подачі. Каспер догрався до рахунку 0:40, навіть відіграв два матч-боли у суперника, але з третьої спроби Дімітров оформив перемогу в матчі.
Тепер у чвертьфіналі Мастерсу в Монте-Карло Грігор Дімітров зіграє з польським тенісистом Хубертом Хуркачем, який у своєму матчі третього кола переграв представника Іспанії Пабло Карреньо-Бусту.
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