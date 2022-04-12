Тейлор Фріц з величезними проблемами здолав представника 5-ї сотні світового рейтингу на старті Мастерсу в Монте-Карло.

ATP Masters
Монте-Карло
1-й раунд
(10) Тейлор Фріц - (WC) Люка Катаріна - 6:7(6), 7:6(5), 6:4
Зрозуміло, що саме wild card на Мастерс в Монте-Карло є, по суті, єдиною можливістю для представників Монако зіграти в основній сітці змагань категорії ATP-1000. І Люка Катаріна цього року сповна скористався цим спеціальним запрошенням. Так, здобути перемогу в матчі проти 10-го номеру посіву американця Тейлора Фріца не вдалось. Але скільки ж нервів Катаріна попсував супернику.
В стартовій партії Фріц ніяк не міг налагодити гру на власній подачі. У підсумку американець тричі опинявся у ролі наздоганяючого, але щоразу Тейлору вдавалось зробити дуже швидкий зворотній брейк. Здавалося б, що на тай-брейці представник США не залишить супернику жодних шансів, адже за рахунку 5:2 на користь Фріца, коли у американця було 2 міні-брейки у запасі, мало хто вірив у Люку. А той взяв і виграв 3 розіграші на подачі суперника. Стартовий сет сенсаційно лишається за представником Монако.
В другому сеті вже Катаріна постійно відігравався. Двічі Тейлор виривався вперед в рахунку, але жоден з цих брейків вирішальним не став. Доля партії знову вирішувалась на тай-брейці і на ньому Люка знову зумів двічі відіграти перевагу суперника. От тільки третій міні-брейк таки дав Фріцу можливість перевести поєдинок у вирішальний відрізок.
Коли вже в стартовому геймі третьої партії Люка оформив брейк, здавалося, що нічого критичного не сталось. Подачу суперника Фріц брав стабільно. Але Катаріна зумів протриматися аж до 8-го гейму сету. Далі монегаску сил і стійкості вже не вистачило. Тейлор зумів завершити зустріч двома поспіль брейками.
В другому колі Мастерсу в Монте-Карло Тейлор Фріц зіграє проти хорватського тенісиста Маріна Чіліча, який на старті змагань переграв француза Жо-Вільфреда Цонгу.
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