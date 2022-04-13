середа, 13 квітня 2022 р.

Олексій Крутих із надзвичайно непростої перемоги починає виступ в основній сітці Челленджера в Мадриді.

Український тенісист Олексій Крутих, який пробився в основну сітку змагань категорії Челленджер в Мадриді з кваліцікації, з боями подолав стартовий раунд турніру. В матчі першого кола Олексій обіграв представника Хорватії Дує Айдуковича, який займає 246-ту сходинку світового чоловічого рейтингу. 

ATP Challenger
Мадрид, Іспанія
1-й раунд

(Q) Олексій Крутих - (Alt) Дує Айдукович - 1:6, 7:6(2), 7:5

Ця зустріч першого кола змагань в Мадриді розпочалась ще вчора, втім завершити її тенісисти не зуміли через погіршення погодних умов. Стартовий сет матчу Крутих просто провалив - за всю партію український спортсмен жодного разу не зумів захистити власну подачу, а єдиний виграний гейм у виконанні Олексія - це брейк, який він оформив майже на початку зустрічі.

В другій партії все складалось для Крутих теж не найкращим чином. Так, власні гейми українець, нарешті, почав вигравати. Але все ж Айдукович оформив брейк майже на початку сету і досить впевнено утримував свою перевагу. Це тривало аж до того моменту, коли Дує вийшов подавати на перемогу. Крутих оформив надзвичайно важливий брейк, правда одразу ж програв і власний гейм. Айдуковичу для виходу в другий раунд змагань не вистачило і другої спроби подавати на перемогу - Олексій знову зумів оформити зворотній брейк, а потім і впевнено залишити за собой тай-брейк.

Третю партію Айдукович знову розпочав з виграного на прийомі гейму, але цього разу Крутих не тільки відігрався, а й сам зумів повести з рахунком. Правда, втримувати перевагу українцю вдалось недовго. Так, за рівного рахунку 5:5 зустріч і була перервана. А сьогодні Олексій одразу ж оформив надзвичайно важливий брейк і слідом за ним впевнено подав на перемогу.

В другому колі Челленджеру в Мадриді Олексій Крутих зіграє з 9-м номером посіву Крістофером О'Коннеллом із Австралії.

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о 15:18
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