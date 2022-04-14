Олексій Крутих завершив виступи на Челленджері в Мадриді на стадії другого кола.

ATP Challenger
Мадрид, Іспанія
2-й раунд
(9) Крістофер О'Коннел - (Q) Олексій Крутих - 6:1, 7:5
Цікаво, що матч з брейку почав саме український тенісист, але після першого виграного гейму на прийомі Крутих отримав від суперника приховану баранку. О'Коннел оформив 3 брейки поспіль і видав серію із 6-ти успішних геймів.
В другому сеті на корті велась куди більш рівна боротьба. Обидва тенісисти досить впевнено тримали власні подачі, але в останній момент Крутих занервував. Українець не зумів подати на тай-брейк і вже за кілька хвилин Крістофер досить спокійно поставив переможну крапку в протистоянні.
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