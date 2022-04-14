четвер, 14 квітня 2022 р.

Олексій Крутих завершив виступи на Челленджері в Мадриді на стадії другого кола.

Український тенісист Олексій Крутих, який починав виступи на змаганнях категорії Челленджер в Мадриді ще з сита кваліфікації, не зумів пробитися у чвертьфінал основної сітки. На стадії другого кола Олексій в двої партіях поступився 9-му номеру посіву представнику Австралії Крістоферу О'Коннелу, який займає 150-й рядок у світовому одиночному рейтингу.

ATP Challenger
Мадрид, Іспанія
2-й раунд

(9) Крістофер О'Коннел - (Q) Олексій Крутих - 6:1, 7:5

Цікаво, що матч з брейку почав саме український тенісист, але після першого виграного гейму на прийомі Крутих отримав від суперника приховану баранку. О'Коннел оформив 3 брейки поспіль і видав серію із 6-ти успішних геймів.

В другому сеті на корті велась куди більш рівна боротьба. Обидва тенісисти досить впевнено тримали власні подачі, але в останній момент Крутих занервував. Українець не зумів подати на тай-брейк і вже за кілька хвилин Крістофер досить спокійно поставив переможну крапку в протистоянні.

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о 23:17
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