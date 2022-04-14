Олександр Овчаренко нав'язав боротьбу 2-му номеру посіву Челленджера в Барлетті, але програв свій матч другого кола.

ATP Challenger
Барлетта, Італія
2-й раунд
(2) Нуну Боргеш - (WC) Олександр Овчаренко - 7:6(3), 6:4
В стартовій партії зустрічі Овчаренко першим програв власну подачу, але моментально відігрався і навіть дотягнув до тай-брейку. Поборотися на ньому, правда, не вийшло - Боргеш провів цей подовжений гейм із максимальною концентрацією.
А по ходу другої партії український тенісист двічі виходив вперед із виграним на прийомі геймом в активі. Щоразу Нуну моментально відігравався, а в 10-му геймі зустрічі оформив ключовий брейк, яким португальський спортсмен і поставив переможну крапку в матчі.
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