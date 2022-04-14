четвер, 14 квітня 2022 р.

Олександр Овчаренко нав'язав боротьбу 2-му номеру посіву Челленджера в Барлетті, але програв свій матч другого кола.

Український тенісист Олександр Овчаренко, який стартував в основній сітці змагань категорії ATP Challenger в італійській Барлетті завдяки wild card від організаторів, ну зумів пробитися в чвертьфінал турніру. На стадії другого кола Олександр поступився 2-му номеру посіву представнику Португалії Нуну Боргешу, який займає 149-ту сходинку у світовій чоловічій класифікації.

ATP Challenger
Барлетта, Італія
2-й раунд

(2) Нуну Боргеш - (WC) Олександр Овчаренко - 7:6(3), 6:4

В стартовій партії зустрічі  Овчаренко першим програв власну подачу, але моментально відігрався і навіть дотягнув до тай-брейку. Поборотися на ньому, правда, не вийшло - Боргеш провів цей подовжений гейм із максимальною концентрацією.

А по ходу другої партії український тенісист двічі виходив вперед із виграним на прийомі геймом в активі. Щоразу Нуну моментально відігравався, а в 10-му геймі зустрічі оформив ключовий брейк, яким португальський спортсмен і поставив переможну крапку в матчі. 

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о 23:34
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