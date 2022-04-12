Олександр Овчаренко сенсаційно переміг Лукаша Росола на старті Челленджера в Барлетті.

ATP Challenger
Барлетта, Італія
1-й раунд
(WC) Олександр Овчаренко - Лукаш Росол - 7:5, 2:6, 6:3
Здавалося, що Лукаш Росол від самого початку зустрічі почне виправдовувати статус абсолютного фаворита протистояння. Вже у стартовому геймі на прийомі чеський тенісист зумів оформити брейк і повести в рахунку. Але Овчаренко швидко впорався зі стартовим мандражем і вже за декілька геймів вирівняв цифри на табло. А в самісенькій кінцівці сету, коли Росол вийшов подавати на тай-брейк, український тенісист зумів ще раз відзначитися на прийомі і залишити за собою першу партію.
До середини другого сету на корті тривала, в принципі, рівна боротьба, але потім Лукашу вдалось захопити ініціативу. Двічі поспіль представник Чехії відзначився на прийомі і досить легко взяв партію.
В дебюті вирішального відрізку матчу Росол спробував піти у відрив, але Овчаренко втримав подачу з брейк-поінта у суперника. А ось ближче до завершення зустрічі зачепитися на прийомі вдалось вже українцю. Олександр залишив за собою максимально напружений гейм, у якому Росол відіграв 4 брейк-поінти, але подачу свою таки програв. За кілька хвилин Лукаш оформив зворотній брейк. Але вже в наступному геймі Овчаренко вже куди простіше знову відзначився на прийомі і одразу ж впевнено подав на перемогу.
В другому раунді Челленджеру в Баллетті Олександр Овчаренко зіграє із 2-м номером посіву Нуно Боргешом із Португалії.
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