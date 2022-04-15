Дарія Снігур віддала всього 1 гейм своїй суперниці по чвертьфіналу 25-тисячника у Франції.

ITF W 25+
Кальві, Франція
1/4 фіналу
(2) Дарія Снігур - Естель Касіно - 6:0, 6:1
В обох партіях зустрічі Дарія зуміла виграти 6 геймів поспіль. Якщо в першому сеті вона відвісила суперниці повноцінну баранку, то в другій партії Естель зуміла виграти стартовий гейм на власній подачі, але потім отримала баранку приховану.
За вихід у фінал турніру в Кальві Дарія Снігур посперечається із переможницею матчу Одрі Альбі - Тесса Андріанжафітрімо.
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