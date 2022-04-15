пʼятниця, 15 квітня 2022 р.

Дарія Снігур віддала всього 1 гейм своїй суперниці по чвертьфіналу 25-тисячника у Франції.

Українська тенісистка Дарія Снігур, яка на змаганнях категорії ITF W 25+ у французькому Кальві отримала 2-й номер посіву, більш ніж впевнено пробилась у півфінал змагань. На стадії 1/4 фіналу Дарія віддала всього 1 гейм представниці Франції Естель Касіно, яка займає 441-у сходинку у жіночому світовому рейтингу.

ITF W 25+
Кальві, Франція
1/4 фіналу

(2) Дарія Снігур - Естель Касіно - 6:0, 6:1

В обох партіях зустрічі Дарія зуміла виграти 6 геймів поспіль. Якщо в першому сеті вона відвісила суперниці повноцінну баранку, то в другій партії Естель зуміла виграти стартовий гейм на власній подачі, але потім отримала баранку приховану.

За вихід у фінал турніру в Кальві Дарія Снігур посперечається із переможницею матчу Одрі Альбі - Тесса Андріанжафітрімо.

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о 13:50
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