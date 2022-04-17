Стефанос Ціціпас захистив минулорічний титул на Мастерсі в Монте-Карло.

ATP Masters
Монте-Карло
Фінал
(3) Стефанос Ціціпас - Алехандро Давідовіч-Фокіна - 6:3, 7:6(3)
Враховуючи той факт, що Стефанос Ціціпас перед матчем вважався більш ніж явним фаворитом фіналу, існували побоювання, що боротьби у титульному матчі може і не вийти. Але Давідовіч-Фокіна продовжив феєрити і вже на самому початку зустрічі зумів вирватися вперед із брейком. Вистачило напору Алехандро, правда, не дуже надовго. Вже у наступному геймі Ціціпас оформив зворотній брейк, причому взяв подачу суперника грецький тенісист під нуль. А ближче до завершення партії Стефанос зумів ще раз відзначився на прийомі і залишив за собою весь стартовий сет.
В другій партії Ціціпас намагався домінувати на корті і у грецького тенісиста стабільно виходило ставити суперника у складне становище. Стефанос двічі виривався вперед із брейком, але Давідовіч-Фокіна щоразу відігрався. Швидкий брейк у виконанні Ціціпаса іспанський тенісист відіграв ближче до середини партії. А наприкінці сету Алехандро взагалі врятувався з подачі суперником на чемпіонство. Врешті сет докотився до тай-брейку, на якому Стефанос супернику шансів просто не залишив.
Цей трофей став для Стефаноса Ціціпаса другим в кар'єрі на турнірах категорії Мастерс. Обидва рази грецький тенісист перемагав саме в Монте-Карло, де він тріумфує два роки поспіль.
Теніс України в соцмережах: Facebook і Telegram
Немає коментарів:
Дописати коментар