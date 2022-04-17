неділя, 17 квітня 2022 р.

Стефанос Ціціпас захистив минулорічний титул на Мастерсі в Монте-Карло.

Грецький тенісист Стефанос Ціціпас другий рік поспіль стає тріумфатором змагань категорії Мастерс в Монте-Карло. У фіналі змагань 2022-го року Стефанос в двох партіях обіграв головну сенсацію поточного турніру Алехандро Давідовіча-Фокіну з Іспанії, який займає 46-ту сходинку світового рейтингу. На перемогу в титульному матчі Стефанос Ціціпас витратив трохи менше 1 години і 40 хвилин ігрового часу.

ATP Masters
Монте-Карло
Фінал

(3) Стефанос Ціціпас - Алехандро Давідовіч-Фокіна - 6:3, 7:6(3)

Враховуючи той факт, що Стефанос Ціціпас перед матчем вважався більш ніж явним фаворитом фіналу, існували побоювання, що боротьби у титульному матчі може і не вийти. Але Давідовіч-Фокіна продовжив феєрити і вже на самому початку зустрічі зумів вирватися вперед із брейком. Вистачило напору Алехандро, правда, не дуже надовго. Вже у наступному геймі Ціціпас оформив зворотній брейк, причому взяв подачу суперника грецький тенісист під нуль. А ближче до завершення партії Стефанос зумів ще раз відзначився на прийомі і залишив за собою весь стартовий сет.

В другій партії Ціціпас намагався домінувати на корті і у грецького тенісиста стабільно виходило ставити суперника у складне становище. Стефанос двічі виривався вперед із брейком, але Давідовіч-Фокіна щоразу відігрався. Швидкий брейк у виконанні Ціціпаса іспанський тенісист відіграв ближче до середини партії. А наприкінці сету Алехандро взагалі врятувався з подачі суперником на чемпіонство. Врешті сет докотився до тай-брейку, на якому Стефанос супернику шансів просто не залишив.

Цей трофей став для Стефаноса Ціціпаса другим в кар'єрі на турнірах категорії Мастерс. Обидва рази грецький тенісист перемагав саме в Монте-Карло, де він тріумфує два роки поспіль.

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о 19:17
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