Діючий чемпіон проти головної сенсації турніру. Анонс фіналу Мастерсу в Монте-Карло між Стефаносом Ціціпасом і Алехандро Давідовічем-Фокіною.

ATP Masters
Монте-Карло
Фінал
(3) Стефанос Ціціпас - Алехандро Давідовіч-Фокіна
Початок о 15:30
В усіх, хто дивився півфінальне протистояння Стефаноса Ціціпаса проти Александра Зверєва сумнівів у фантастичній готовності грецького тенісиста точно немає ніяких. Стефанос провів дуже пристойний поєдинок, в якому не залишив шансів 2-му номеру посіву. Суперник по фіналу у Ціціпаса куди менш досвідчений і зірковий, тож статус явного фаворита грецькому спортсмену гарантований. Але, насправді, все не настільки очевидно.
Давідовічу-Фокіні варто звернути на інший матч Стефаноса у Монте-Карло, а саме на його чвертьфінальну зустріч проти Дієго Шварцмана. У вирішальному сеті цього протистояння Ціціпас програвав одразу з двома брейками - 0:4. Так, 3-й номер посіву зумів організувати фантастичний камбек і оформити приховану баранку для суперника. Але вразливості у його грі Шварцман знайшов. І на ці аспекти Алехандро має зробити ставку.
А ще був матч самого іспанського тенісиста проти лідера світового рейтингу Новака Джоковіча. Можно довго розповідати про те, що сербський тенісист підійшов до початку грунтового сезону у розібраному стані. Можна вірити словам Новака про те, що зараз його головною метою є не трофеї, а підготовка до Ролан Гарросу, але це аж ніяк не применшує того факту, що Давідовіч-Фокіна провів фантастичну зустріч проти іменитого суперника і не посипався навіть у той момент, коли Новак почав поступово намацувати свою гру і перевертати хід матчу.
Так, протягом Мастерсу в Монте-Карло у Давідовіча-Фокіни було куди більше важких поєдинків. Якщо Ціціпас, крім вже згадуваної зустрічі із Дієго Шварцманом, стабільно перемагав своїх суперників у двох партіях, то іспанцю довелось докласти максимум зусиль для того, аби здолати того самого Джоковіча в другому колі, Тейлора Фріца у чвертьфіналі і Грігора Дімітрова у 1/2 фіналу. Можливо сил у Алехандро і лишилось трохи менше, ніж у Стефаноса, втім мобілізувати всі резерви для першого в кар'єрі фіналу Мастерса буде не так вже й складно. Хоча б на куражі можна змусити себе відпрацювати зустріч на повну.
Що стосується особистих зустрічей цих тенісистів, то тут також цілковита перевага Ціціпаса. З Давідовічем-Фокіною Стефанос грав двічі. Перший матч відбувся рік тому саме на Мастерсі в Монте-Карло. Тоді Алехандро вперше дістався до чвертьфінальної стадії змагань ATP-1000, але завершити поєдинок не зумів - після перемоги Ціціпаса на тай-брейці стартової партії іспанський тенісист відмовився від продовження боротьби. Другий матч відбувся вже цього року на змаганнях в Ротердамі. Стефанос знову виявився сильнішим, але одну партію Давідовіч-Фокіна таки виграв - на тай-брейці другого сета Алехандро розгромив суперника, віддавши йому всього 1 розігращ.
Сперечатися з тим, що Стефанос Ціціпас є явним фаворитом протистояння і дійсно не варто. Але наскільки легко грецькому спортсмену буде показати свою перевагу на корті - питання відкрите. Головні очікування від матчу - якісний теніс і напружена боротьба. І хай переможе найсильніший.
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