четвер, 14 квітня 2022 р.

Стефанос Ціціпас стає чвертьфіналістом Мастерсу в Монте-Карло.

Грецький тенісист Стефанос Ціціпас пробивається в чвертьфінал турніру категорії Мастерс в Монте-Карло, на якому він отримав 3-й номер посіву. На стадії третього кола Стефанос в двох надзвичайно непростих партіях переграв представника Сербії Ласло Дьєре, який займає 62-гу сходину світового рейтингу. Зустріч тривала трохи менше 2 годин ігрового часу.

ATP Masters
Монте-Карло
3-й раунд

(3) Стефанос Ціціпас - Ласло Дьєре - 7:5, 7:6(1)

На початку зустрічі обидва тенісисти брали власні подачі. От тільки якщо Дьєре вдавалось робити це взагалі без жодних проблем, то в кількох геймах на подачі Стефаноса велась дійсно напружена боротьба. В третьому геймі навіть стався перший брейк-поінт, який Ціціпас, правда, впевнено відіграв і у підсумку захистив подачу.

А от в кінцівці сету грецький тенісист раптово почав підтискати суперника і Ласло такого тиску не витримав. В 10-му геймі серб втримався на плаву і, відігравши сет-бол у Ціціпаса, захистив подачу. А от у 12-му геймі, коли у Дьєре знову виникли труднощі на подачі, Стефанос своїм шансом вже скористався.

В другій партії події розвивались майже по тому ж сценарію. Знову Ціціпас трохи підбуксовував в дебюті сету. І знову, до речі саме в третьому геймі, грецькому спортсмену довелось відіграватися з брейк-поінта. Правда, фінішний ривок від Стефаноса трапився вже тільки на тай-брейці, але був він максимально ефектним. За весь тай Ціціпас віддав супернику тільки 1 розіграш.

Теперь на стадії 1/4 фіналу Мастерса в Монте-Карло Стефанос Ціціпас зіграє проти представника Аргентини Дієго Шварцмана, який в своєму матчі третього кола переграв італійця Лоренцо Музетті.

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о 20:51
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