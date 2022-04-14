Стефанос Ціціпас стає чвертьфіналістом Мастерсу в Монте-Карло.

ATP Masters
Монте-Карло
3-й раунд
(3) Стефанос Ціціпас - Ласло Дьєре - 7:5, 7:6(1)
На початку зустрічі обидва тенісисти брали власні подачі. От тільки якщо Дьєре вдавалось робити це взагалі без жодних проблем, то в кількох геймах на подачі Стефаноса велась дійсно напружена боротьба. В третьому геймі навіть стався перший брейк-поінт, який Ціціпас, правда, впевнено відіграв і у підсумку захистив подачу.
А от в кінцівці сету грецький тенісист раптово почав підтискати суперника і Ласло такого тиску не витримав. В 10-му геймі серб втримався на плаву і, відігравши сет-бол у Ціціпаса, захистив подачу. А от у 12-му геймі, коли у Дьєре знову виникли труднощі на подачі, Стефанос своїм шансом вже скористався.
В другій партії події розвивались майже по тому ж сценарію. Знову Ціціпас трохи підбуксовував в дебюті сету. І знову, до речі саме в третьому геймі, грецькому спортсмену довелось відіграватися з брейк-поінта. Правда, фінішний ривок від Стефаноса трапився вже тільки на тай-брейці, але був він максимально ефектним. За весь тай Ціціпас віддав супернику тільки 1 розіграш.
Теперь на стадії 1/4 фіналу Мастерса в Монте-Карло Стефанос Ціціпас зіграє проти представника Аргентини Дієго Шварцмана, який в своєму матчі третього кола переграв італійця Лоренцо Музетті.
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