Стефанос Ціціпас розгромив Фабіо Фоньїні в другому колі Мастерсу в Монте-Карло.

ATP Masters
Монте-Карло
2-й раунд
(3) Стефанос Ціціпас - Фабіо Фоньїні - 6:3, 6:0
Стефаносу Ціціпасу довелось трохи поборотися за те, щоб взяти стартовий гейм зустрічі на власній подачі. Але, відігравши брейк-поінт, грецький тенісист не тільки захистив власну подачу, а й моментально відзначився на прийомі. Фоньїні, здавалося б, повернув у матч інтригу та оформив зворотній брейк, але з рахунку 3:3 в стартовій партії почався справжній бенефіс Ціціпаса.
Стефанос оформив ще один брейк в першому сеті протистояння, але й просто знищив суперника в другій партії. Якщо післі першого брейку у виконанні грецького тенісиста Фабіо ще навіть спробував відігратися і дістався до двох брейкових м'ячів, то в подальшому Ціціпас на власній подачі діяв настільки впевнено, що віддав на ній італійцю всього 1 розіграш до завершення матчу.
У підсумку Ціціпас оформив для Фоньїні повноцінну баранку в другій партії, а якщо враховувати ще й кінцівку стартового сету, то за грецьким спортсменом лишилось 9 останніх геймів у зустрічі.
В третьому раунді Мастерсу в Монте-Карло Стефанос Ціціпас зіграє з переможцем зустрічі між іще одним італійцем Лоренцо Сонего і представником Сербії Ласло Дьєре.
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