Стефанос Ціціпас впевнено переграв Александра Зверєва і зробив ще один крок до захисту титулу на Мастерсі в Монте-Карло.

ATP Masters
Монте-Карло
1/2 фіналу
(3) Стефанос Ціціпас - (2) Александр Зверєв - 6:4, 6:2
В стартовій партії Ціціпас двічі виривався вперед з брейком. В першому випадку Зверєв відігрався моментально, а от після другої програної подачі німецький тенісист досить тривалий час не міг повернутися в боротьбу. Стефанос навіть вийшов подавати на перемогу в партії і тільки в цей момент Александр спромігся на зворотній брейк. Правда, вже за хвилину Ціціпас святкував перемогу в сеті - грецький тенісист поставив крапку в цьому ігровому відрізку ще однією виграною подачею суперника.
В другій партії все починалось з досить рівної боротьби. Але з середини сету Ціціпасу вдався просто вражаючий ривок - грецький спортсмен двічі відзначився на прийомі, причому обидва рази він зумів скористатися вже першим брейк-поінтом у геймі.
В фіналі Мастерсу в Монте-Карло Стефанос Ціціпас зіграє зі справжньою сенсацією турніру - представником Іспанії Алехандро Давідовічем-Фокіною.
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