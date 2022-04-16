субота, 16 квітня 2022 р.

Стефанос Ціціпас впевнено переграв Александра Зверєва і зробив ще один крок до захисту титулу на Мастерсі в Монте-Карло.

Грецький тенісист Стефанос Ціціпас, який є діючим чемпіоном Мастерсу в Монте-Карло, пробивається у фінал змагань. В боротьбі за вихід в титульний матч турніру Стефанос досить впевнено переграв 2-го номера посіву німецького спортсмена Александра Зверєва. Якщо в першій партії на корті точилась досить напружена боротьба, то в другому сеті перевага Ціціпаса стала очевидною. На перемогу в зустрічі Стефанос Ціціпас витратив 1 годину і 15 хвилин ігрового часу.

ATP Masters
Монте-Карло
1/2 фіналу

(3) Стефанос Ціціпас - (2) Александр Зверєв - 6:4, 6:2

В стартовій партії Ціціпас двічі виривався вперед з брейком. В першому випадку Зверєв відігрався моментально, а от після другої програної подачі німецький тенісист досить тривалий час не міг повернутися в боротьбу. Стефанос навіть вийшов подавати на перемогу в партії і тільки в цей момент Александр спромігся на зворотній брейк. Правда, вже за хвилину Ціціпас святкував перемогу в сеті - грецький тенісист поставив крапку в цьому ігровому відрізку ще однією виграною подачею суперника.

В другій партії все починалось з досить рівної боротьби. Але з середини сету Ціціпасу вдався просто вражаючий ривок - грецький спортсмен двічі відзначився на прийомі, причому обидва рази він зумів скористатися вже першим брейк-поінтом у геймі. 

В фіналі Мастерсу в Монте-Карло Стефанос Ціціпас зіграє зі справжньою сенсацією турніру - представником Іспанії Алехандро Давідовічем-Фокіною.

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о 20:43
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