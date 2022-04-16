Україна повертається в боротьбу. Даяна Ястремська обіграла Джессіку Пегулу і скоротила відставання у матчі проти збірної США у Кубку Біллі Джин Кінг.

Кубок Біллі Джин Кінг
Кваліфікація
США - Україна - 2:1
Джессіка Пегула - Даяна Ястремська - 3:6, 4:6
Зрозуміло, що тиск перед початком матчу був значно більшим саме на Даяну Ястремську. Після двох поразок у стартовий ігровий день протистояння у збірної України не лишилось права на помилку. Натомість Пегула могла виходити на поєдинок у куди більш розслабленому стані. На щастя, команді вдалось налаштувати Ястремську на справжню боротьбу і при цьому допомогти їй позбутися зайвих нервів.
В першому ж геймі зустрічі Даяні довелось серйозно поборотися для того, аби захистити власну подачу, але відігравши брейк-поінт у суперниці українська тенісистка гейм таки взяла. А за кілька хвилин Ястремська вже вела у рахунку - своїм шансом на прийомі Даяна скористалась сповна. У наступному ж геймі на подачі Пегули Ястремська знову могла відзначитись брейком і зробити свою перевагу ще більш комфортною, проте представниця США впоралась і брейк-поінт відіграла. Та головне, що українська спортсменка впевнено тримала власну подачу, а цього для перемоги у сеті мало вистачити.
Втім повністю уникнути проблем і спокійно довести партію до логічної перемоги Даяні не вдалось. Вже при подачі на партію у Ястремської виникли певні труднощі, що вилилось у подвійний брейк-поінт для Джессіки. Даяна його відіграла, так само, як і третій брейковий м'яч, який був у Пегули в цьому геймі. У підсумку Ястремська оформила перемогу в стартовій партії.
Другий сет Даяна почала просто блискуче і дуже швидко повела в рахунку одразу з двома геймами на прийомі в активі. Пегула від шоку відійшла досить швидко і один брейк відіграла моментально. Але найцікавіші події на корті розгорнулись наприкінці партії. Спочатку у Джессіки був неймовірний шанс відіграти і другу упущену подачу, але Ястремська захистила власну подачу з чотирьох брейк-поінтів. Потім сама Даяна могла зробити брейк, яким вона цілком могла поставити крапку в поєдинку. Але українській тенісистці не вдалось реалізувати 2 матч-боли на прийомі. На щастя, подачу на перемогу Даяна провела просто ідеально і гейм виграла під нуль.
У другому одиночному поєдинку сьогоднішнього ігрового дня зіграють Катаріна Завацька та Шелбі Роджерс. Українська тенісистка не має права на поразку, оскільки вона забезпечить підсумкову перемогу в усьому протистоянні збірній США.
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