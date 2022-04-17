Україна зрівнює рахунок в матчі проти США. Катаріна Завацька обігрує Шелбі Роджерс і переводить протистояння в кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг у парну зустріч.

Кубок Біллі Джин Кінг
Кваліфікація
США - Україна - 2:2
Шелбі Роджерс - Катаріна Завацька - 3:6, 4:6
Зрозуміло, що перемога Даяни Ястремської у першій сьогоднішній одиночній зустрічі не тільки подарувала надію українським вболівальникам тенісу, а й додала позитивних емоцій самій команді. Так, у Катаріни Завацької завдання було не з простих - обіграти представницю топ-50 світового рейтингу. І хоч сама українська тенісистка наразі знаходиться навіть за межами топ-200 жіночої класифікації, виявилось, що така перемога їй під силу.
Мінімальний стартовий мандраж у Завацької таки був присутній. Можливо, саме через нього Катаріна і програла власну подачу майже на самому початку зустрічі. Втім те, як українка зуміла перевернути хід поєдинку одразу після брейку у виконанні суперниці, можна заносити в книжки по спортивній психології. Катаріна розкрилась, почала тягнути буквально все, що летіло з того боку сітки і дуже чітко ловила Роджерс, яка намагалась грати першим номером, на мінімальних неточностях.
Завацька моментально оформила зворотній брейк, причому зробила його українська тенісистка під нуль. Цей провал добряче натиснув на Шелбі, яка до тями не прийшла до самого завершення стартового сету - ще двічі американська тенісистка програвала власні подачі, тож партію Завацька виграла із досить комфортною перевагою в рахунку.
Більше того, Катаріна ще й повела зі швидким брейком в другому сеті. Так, дві власні подачі на початку цього ігрового відрізку українська тенісистка рятувала з брейк-поінтів, але ж головне, що рятувала. Загалом з рахунку 1:3 в стартовій партії Завацька взяла 8 геймів поспіль. Фантастичний ривок, чи не так?
Шелбі, правда, не була б представницею топ-50 світового рейтингу, якби не зуміла по ходу матчу зібратися і спробувати врятуватися. Американка продовжила тиснути на Катаріну, яка, правда, теж не збиралась сипатися. Так, після трьох геймів, в яких українка врятувала подачу з брейк-поінтів, Завацька свій гейм таки програла. Але при першій можливості знову зачепитися на прийомі українська тенісистка це з успіхом зробила. Роджерс занервувала у найбільш відповідальний момент і з другого матч-болу на подачі суперниці Завацька оформила перемогу в матчі.
Таким чином, 0:2 після першого ігрового дня перетворюються на 2:2. Тож переможець протистояння визначиться у парній зустрічі, на яку заявлені Людмила Кіченок / Даяна Ястремська та Ейжа Мухаммад і Джессіка Пегула у американської збірної.
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