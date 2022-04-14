Александр Зверєв переграв Пабло Карреньо-Бусту на шляху у чвертьфінал Мастерсу в Монте-Карло.

ATP Masters
Монте-Карло
3-й раунд
(2) Александр Зверєв - (13) Пабло Карреньо-Буста - 6:2, 7:5
Хоч Зверєв і впорався зі своїм суперником у двох партіях, кожен із сетів протистояння німецький тенісист починав відверто невдало. Вже перший гейм зустрічі Александр примудрився програти на власній подачі, але довго лідирувати в рахунку Пабло не довелось. 3-й номер посіву моментально перехопив ініціативу і відповів одразу трьома брейками.
Другу партію Зверєв знову почав з програного на власній подачі гейму, але цього разу такого блискавичного перелому малюнку гри глядачі не побачили. Зворотній брейк німець зробив тільки в середині партії. І хоч ініціатива знову перейшла до Александра, здавалось, що Карреньо-Буста цілком може дотягнути хоча б до тай-брейку.
В 10-му геймі іспанський тенісист героїчно відіграв подвійний матч-бол у Зверєва і захистив свою подачу. В 12-му геймі Карреньо-Буста знову зіткнувся із проблемами і цього разу виплутатися із непростої ситуації вже не зумів.
В чвертьфіналі Мастерсу в Монте-Карло Александр Зверєв зіграє з 9-м номером посіву італійцем Янніком Сіннером. І, здається, таких провалів на початку кожного сету наступний суперник Зверєву вже пробачати точно не буде.
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