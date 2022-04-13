Александр Зверєв успішно стартував на Мастерсі в Монте-Карло.

ATP Masters
Монте-Карло
2-й раунд
(2) Александр Зверєв - Федеріко Дельбоніс - 6:1, 7:5
Наскільки ж різними вийшли дві партії цієї зустрічі. Якщо в першому сеті Зверєв просто знищив суперника, то в другому сеті німецькому спортсмену було далеко не так просто. Але, давайте про все по черзі. Стартовий відрізок матчу Александр залишив за собою одраз із трьома брейками в запасі. Дельбоніс ніяк не міг налагодити гру і відверто сипався. Тож, чесно кажучи, сподівань на красиву боротьбу в другій партії було не так багато. Але, ця боротьба сталась.
Зверєв надто розслабився через спокійний перебіг матчу, тож стартовий гейм, на який німець вийшов аж надто впевненим у своїх силах, він програв під нуль. В середині партії Александр відігрався, але тільки для того, аби моментально знову програти власну подачу. Баритися зі зворотнім брейком Зверєв знову не став і до кінця другої партії таки повернув собі ініціативу. В 10-му геймі Дельбоніс таки втримався на краю прірви і відіграв матч-бол у суперника на власній подачі. Але в 12-му геймі Александр таки оформив ще один брейк і поставив ним крапку в поєдинку.
В третьому колі Мастерсу в Монте-Карло Александр Зверєв зіграє проти 13-го номера посіву іспанського тенісиста Пабло Карреньо-Бусти.
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