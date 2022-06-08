Дарія Снігур поступилась на старті основної сітки 6-й ракетці змагань в Ноттінгемі.

WTA-250
Ноттінгем, Велика Британія
1-й раунд
(6) Елісон Ріск - Дарія Снігур - 7:5, 6:3
Фактично на самому початку зустрічі Снігур вдалось вирватися вперед з брейком і якимось дивом захистити наступний гейм на власній подачі, який українська тенісистка врятувала з потрійного брейк-поінту у суперниці. В середині партії Ріск таки вирівняла становище на табло, але кінцівку стартового сету Дарія могла залишити за собою.
При подачі Елісон на тай-брейк українська тенісистка зуміла нав'язати суперниці боротьбу і заробила подвійний прихований сет-болл. 6-та ракетка змагань вистояла, а за декілька хвилин сама завадила Снігур перевести партію на тай-брейк.
Цікаво, що сценарій гри, фактично, повторився у другій партії зустрічі. Снігур знову оформила швидкий брейк, але Елісон не тільки досить швидко відігралась, а й встигла вдруге за партію взяти подачу української тенісистки.
В другому колі змагань в Ноттінгемі Елісон Ріск зіграє проти переможниці зустрічі між ще однією американкою Лорен Девіс та представницею Франції Каролін Гарсія.
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