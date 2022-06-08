середа, 8 червня 2022 р.

Дарія Снігур поступилась на старті основної сітки 6-й ракетці змагань в Ноттінгемі.

Українська тенісистка Дарія Снігур, яка пробилась в основну сітку змагань в британському Ноттінгемі завдяки вдалому виступу в кваліфікації, не зуміла подолати стартове коло турніру. В першому раунді Дарія в двох партіях програла представниці США Елісон Ріск, яка отримала в Ноттінгемі 6-й номер посіву.

WTA-250
Ноттінгем, Велика Британія
1-й раунд

(6) Елісон Ріск - Дарія Снігур - 7:5, 6:3

Фактично на самому початку зустрічі Снігур вдалось вирватися вперед з брейком і якимось дивом захистити наступний гейм на власній подачі, який українська тенісистка врятувала з потрійного брейк-поінту у суперниці. В середині партії Ріск таки вирівняла становище на табло, але кінцівку стартового сету Дарія могла залишити за собою. 

При подачі Елісон на тай-брейк українська тенісистка зуміла нав'язати суперниці боротьбу і заробила подвійний прихований сет-болл. 6-та ракетка змагань вистояла, а за декілька хвилин сама завадила Снігур перевести партію на тай-брейк. 

Цікаво, що сценарій гри, фактично, повторився у другій партії зустрічі. Снігур знову оформила швидкий брейк, але Елісон не тільки досить швидко відігралась, а й встигла вдруге за партію взяти подачу української тенісистки. 

В другому колі змагань в Ноттінгемі Елісон Ріск зіграє проти переможниці зустрічі між ще однією американкою Лорен Девіс та представницею Франції Каролін Гарсія.

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о 15:36
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