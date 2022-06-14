Даяна Ястремська успішно стартувала на змаганнях в Бірмінгемі.

WTA-250
Бірмінгем, Велика Британія
1-й раунд
Даяна Ястремська - Магда Лінетт - 6:4, 6:3
Початок зустрічі Ястремська провела на надзвичайно високому рівні і просто спантеличила суперницю. Лінетт перший гейм у зустрічі зуміла виграти лише за рахунку 0:4 після двох брейків у виконанні української тенісистки. Магда спробувала повернутися в боротьбу за стартову партію і навіть оформила один зворотній брейк, втім Даяна мінімальну перевагу в рахунку втримала до переможного завершення сету.
В другій партії Ястремській довелось рятувати кілька геймів з брейк-поінту у суперниці. Даяна із завданням впоралась, а до власних шансів на прийомі українська тенісистка поставилась більш відповідально. В обох геймах, в яких Даяна зуміла дістатися до брейк-поінтів, Ястремська святкувала перемогу, причому з перших же брейкових м'ячів.
В другому колі змагань в Бірмінгемі Даяна Ястремська зіграє проти переможниці зустрічі між 1-ю ракеткою змагань Єлєною Остапенко з Латвії та представницею Канади Ребеккою Маріно.
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