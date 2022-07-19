Карлос Алькарас із надзвичайно складної перемоги починає виступи на турнірі в Гамбурзі.

ATP-500
Гамбург, Німеччина
1-й раунд
(1) Карлос Алькарас - (WC) Нікола Кун - 3:6, 6:1, 7:6(3)
Початок зустрічі минув у досить рівній боротьбі, але в середині партії почало здаватися, що Алькарас потрохи починає схиляти шальки терезів у свій бік. Саме іспанський тенісист зумів першим зачепитися на прийомі, але реалізувати бодай один з трьох зароблених брейк-поінтів лідер посіву турніру в Гамбурзі не зумів. І геть несподівано вже в наступному геймі Карлос провалив власну подачу і дозволив Куну вирватися вперед із брейком. За свою можливість Нікола зачепився і впевнено довів стартовий сет до перемоги.
В другій партії Алькарас суттєво посилив гру і німець почав просто сипатися. Перший брейк Карлос оформив під нуль, в наступному геймі на прийомі він теж повів 40:0, але дозволив Куну відігратися. Правда, лише для того, аби з четвертого брейк-поінта таки взяти подачу німця. Все, на що вистачило Ніколу в другій партії, це взяти гейм престижу. Перемогу в сеті Карлос оформив надзвичайно впевнено.
Але продовжити змітати суперника з корту у вирішальному сеті Алькарасу вже не вдалось. Кун вирівняв гру і більше того, саме німецький тенісист першим заробив брейк-поінт і сталося це у першому ж геймі на прийомі. Реалізувати його Карлос, правда, опоненту не дозволив. Був момент, коли демонструвати характер довелось і самому німцю - він втримав подачу з подвійного брейкового м'яча у Алькараса. У підсумку третя партія докотилась до тай-брейку, на якому іспанський тенісист таки продемонстрував свій клас.
В другому колі змагань в Гамбурзі Карлос Алькарас зіграє проти переможця матчу між Себастьяном Баесом і Філіпом Країновічем.
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