Катерина Байндл не зуміла пробитися в другий в кар'єрі фінал змагань категорії WTA.

WTA-250
Варшава, Польща
1/2 фіналу
Ана Богдан - (LL) Катерина Байндл - 7:5, 7:5
Певно є якась закономірність в тому, що Катерині банально не вистачало дрібнички для того, аби бодай дотягнути до тай-брейку в кожному із сетів півфінального матчу. Українська тенісистка всю зустріч провела в ролі наздоганяючої, викладалась по максимуму, відігравалась, але протягом кожної з партій Байндл віддавала стільки сил для того, аби не відпустити Богдан у відрив, що на ключові гейми їх вже просто не вистачало.
Дивіться самі, в стартовій партії зустрічі Байндл 4 рази відігравалась після програної власної подачі. Звісно, що прикро, але п'ятий брейк у виконанні румунської тенісистки Катерина відіграти вже просто не встигла. В другій партії сценарій геть не змінився, хіба що брейків стало трохи менше - Байндл відігралась тільки двічі, а після третього успіху на прийомі Ана спокійно і під нуль подала на перемогу в зустрічі.
В титульному матчі турніру в Варшаві Ана Богдан зіграє з переможницею матчу між Каролін Гарсія і Ясміне Паоліні.
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