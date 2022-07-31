Маріє Боузкова розгромила росіянку в фіналі турніру у Празі.

Чеська тенісистка Маріє Боузкова стає тріумфаторкою домашніх змагань категорії WTA-250 в Празі, на яких вона була посіяна під 8-м номером. У титульному матчі турніру Маріє в двох партіях більш ніж впевнено переграла представницю країни-окупанта 59-у ракетку світу Анастасію Потапову. В стартовому сеті фінальної зустрічі Боузкова відвісила суперниці повноцінну "баранку", та й другий відрізок матчу представниця Чехії виграла із солідним відривом у два брейки. На перемогу в фіналі турніру в Празі Маріє Боузкова витратила всього трохи більше 1 години і 10 хвилин ігрового часу.
WTA-250
Прага, Чехія
Фінал
(8) Маріє Боузкова - (7) Анастасія Потапова 6:0, 6:3
Для Маріє Боузкової титул в Празі стає першим в кар'єрі на рівні WTA. В трьох попередніх фіналах чеська тенісистка поступалась своїм суперницям по титульним матчам.
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