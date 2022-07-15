пʼятниця, 15 липня 2022 р.

Енді Маррей поступився Олександру Бубліку у чвертьфіналі турніру в Ньюпорті.

Британський тенісист Енді Маррей не зумів подолати стадію 1/4 фіналу змагань категорії ATP-250 в американському Ньюпорті, на яких він був посіяний під 6-м номером. В боротьбі за вихід до півфіналу турніру Енді в двох досить напружених партіях поступився представнику Казахстана Олександру Бубліку, який займає 42-у сходинку чоловічого світового рейтингу і є 3-ю ракеткою змагань. На перемогу в матчі Бублік витратив трохи менше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.

ATP-250
Ньюпорт, США
1/4 фіналу

(3) Олександр Бублік - (6) Енді Маррей - 7:5, 6:4

Вже вчетверте протягом цього сезону сітка зводить між собою Енді Маррея і Олександра Бубліка. Тепер за матчами, зіграними в 2022-му році у спортсменів повна рівновага - 2:2. 

В першій партії здавалось, що боротьба завершиться тай-брейком, оскільки обидва тенісиста успішно тримали власні подачі. Але ближче до завершення партії у Маррея стався далеко не найкращий фрагмент зустрічі, який вилився не тільки у невдалу подачу на тай-брейк і, відповідно, програний стартовий сет. Енді ще й на початку другої партії продовжив буксувати і програв власний гейм в самому її дебюті. 

Шотландський тенісист, правда, повернувся в боротьбу моментально - зворотній брейк Маррей оформив вже у наступному геймі. Але знову провести увесь сет на найвищому рівні Енді не вдалось - під занавіс партії британець ще раз програв власний гейм і віддав Бубліку перемогу в усьому матчі.

Тепер за вихід у фінал змагань в Ньюпорті Олександр Бублік посперечається із переможцем австралійського дербі між Джейсоном Кублером і Джеймсом Даквортом.

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о 22:20
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