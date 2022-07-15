пʼятниця, 15 липня 2022 р.

Пабло Карреньо-Буста віддав всього 1 гейм Дієго Шварцману на шляху до півфіналу турніру в Бостаді.

Несподіваним розгромом завершився чвертьфінальний поєдинок на змаганнях категорії ATP-250 в шведському Бостаді між іспанським тенісистом Пабло Карреньо-Бустою і представником Аргентини Дієго Шварцманом. Пабло, який отримав на турнірі 5-й номер посіву, віддав Шварцману всього 1 гейм за усе протистояння. На перемогу над 3-ю ракеткою змагань в Бостаді Карреньо-Буста витратив всього трохи більше години ігрового часу.

ATP-250
Бостад, Швеція
1/4 фіналу

(5) Пабло Карреньо-Буста - (3) Дієго Шварцман - 6:1, 6:0

За вихід у фінал турніру в Бостаді Пабло Карреньо-Буста посперечається із ще одним представником Аргентини Себастіаном Черундоло, який у своєму чвертьфінальному матчі переграв Аслана Карацева. 

Теніс України в соцмережах: Facebook і Telegram
о 16:56
Мітки: , ,

Немає коментарів:

Дописати коментар

Підписатися на: Дописати коментарі (Atom)