Франсіско Черундоло виграє перший в кар'єрі титул на рівні ATP на змаганнях у Бостаді.

ATP-250
Бостад, Швеція
Фінал
Франсіско Черундоло - (8) Себастьян Баес - 7:6(4) 6:2
На самому початку зустрічі тенісисти обмінялись брейками, але в подальшому аж до самого завершення першого сету утримували власні подачі. Так, часом це зробити було надзвичайно складно. В середині партії Баес втримав гейм з 4-х брейк-поінтів, але найцікавіше відбувалось вже у кінцівці цього ігрового відрізку.
Спочатку Черундоло просто видряпав надзвичайно складний гейм, протягом якого йому довелось ліквідовувати одразу 6 брейк-поінтів у Баеса. Вони, до речі, були ще й прихованими сет-болами для Себастьяна. Але за кілька хвилин ставити крапку в сеті міг вже й сам Франсіско, щоправда, реалізувати подвійний повноцінний сет-болл на прийомі аргентинський тенісист не зумів. Втім, Черундоло стартовий сет таки лишив за собою на досить напруженому тай-брейці.
На жаль в другому сеті настільки ж напруженої боротьби не вийшло. Черундоло вже повністю прибрав ініціативу до своїх рук і двічі відзначився на прийомі. Баес нав'язати супернику бодай якусь боротьбу так і не зумів.
Для Франсіско Черундоло титул в Бостаді стає першим в професійній кар'єрі. До цього аргентинський тенісист лишень одного разу пробивався до фіналу змагань рівня ATP - минулого року він поступився в титульному матчі змагань в Буенос-Айресі Дієго Шварцману.
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