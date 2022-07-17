неділя, 17 липня 2022 р.

Франсіско Черундоло виграє перший в кар'єрі титул на рівні ATP на змаганнях у Бостаді.

Аргентинський тенісист Франсіско Черундоло стає тріумфатором змагань категорії ATP-250 в шведському Бостаді. У титульному матчі турніру Франсіско в двох партіях переграв свого співвітчизника 8-го номера посіву Себастьяна Баеса, який займає 34-ту сходинку світового чоловічого рейтингу. Після надзвичайно напруженого стартового сету, який завершився перемогою Черундоло на тай-брейці, Франсіско досить впевнено здолав суперника у другій партії.

ATP-250
Бостад, Швеція
Фінал 

Франсіско Черундоло - (8) Себастьян Баес - 7:6(4) 6:2

На самому початку зустрічі тенісисти обмінялись брейками, але в подальшому аж до самого завершення першого сету утримували власні подачі. Так, часом це зробити було надзвичайно складно. В середині партії Баес втримав гейм з 4-х брейк-поінтів, але найцікавіше відбувалось вже у кінцівці цього ігрового відрізку. 

Спочатку Черундоло просто видряпав надзвичайно складний гейм, протягом якого йому довелось ліквідовувати одразу 6 брейк-поінтів у Баеса. Вони, до речі, були ще й прихованими сет-болами для Себастьяна. Але за кілька хвилин ставити крапку в сеті міг вже й сам Франсіско, щоправда, реалізувати подвійний повноцінний сет-болл на прийомі аргентинський тенісист не зумів. Втім, Черундоло стартовий сет таки лишив за собою на досить напруженому тай-брейці.

На жаль в другому сеті настільки ж напруженої боротьби не вийшло. Черундоло вже повністю прибрав ініціативу до своїх рук і двічі відзначився на прийомі. Баес нав'язати супернику бодай якусь боротьбу так і не зумів. 

Для Франсіско Черундоло титул в Бостаді стає першим в професійній кар'єрі. До цього аргентинський тенісист лишень одного разу пробивався до фіналу змагань рівня ATP - минулого року він поступився в титульному матчі змагань в Буенос-Айресі Дієго Шварцману. 

Теніс України в соцмережах: Facebook і Telegram
о 17:22
Мітки: , ,

Немає коментарів:

Дописати коментар

Підписатися на: Дописати коментарі (Atom)