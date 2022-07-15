пʼятниця, 15 липня 2022 р.

Франсіско Черундоло переграє росіянина і виходить у півфінал турніру в Бостаді.

Аргентинський тенісист Франсіско Черундоло стає першим півфіналістом турніру категорії ATP-250 в шведському Бостаді. На стадії 1/4 фіналу Франсіско в двох партіях переграв представника країни-терориста Аслана Карацева, який займає 40-у сходинку світового рейтингу. Після напруженої боротьби у стартовому сеті Черундоло просто розгромив суперника у другій партії.

ATP-250
Бостад, Швеція
1/4 фіналу

Франсіско Черундоло - Аслан Карацев - 7:5, 6:1

За вихід у фінал турніру в Бостаді Франсіско Черундоло тепер посперечається із переможцем матчу між ще одним аргентинським тенісистом Дієго Шварцманом і представником Іспанії Пабло Карреньо-Бустою.

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о 13:48
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