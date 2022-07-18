понеділок, 18 липня 2022 р.

Максім Крессі обіграв Олександра Бубліка у фіналі змагань в Ньюпорті і взяв перший титул ATP в кар'єрі.

Американський тенісист Максім Крессі стає переможцем змагань категорії ATP-250 в Ньюпорті. У титульному матчі турніру Максім на тай-брейці вирішального сету здолав представника Казахстану Олександра Бубліка, який займає 42 сходинку чоловічого світового рейтингу. Крессі зумів повернутися в боротьбу після програної стартової партії і упущеної власної подачі на самому початку другої партії. Камбек американець розпочав із рахунку 2:6, 0:3.

ATP-250
Ньюпорт, США
Фінал

(4) Максім Крессі - (3) Олександр Бублік - 2:6, 6:3, 7:6(3)

Десь в середині другого сету здавалося, що титул змагань в Ньюпорті вже в кишені представника Казахстану Олександра Бубліка. Він впевнено виграв стартовий сет фінальної зустрічі проти Максіма Крессі, двічи відзначившись на прийомі. Повів Бублік із брейком на самому початку другого сету. 6:2, 3:0 - що іще потрібно для перемоги в титульному матчі, тим більше на траві? Тим більше у чоловічому тенісі, де така перевага може вважатися більш ніж солідною.

Але у Максіма Крессі була власна думка з цього приводу. Американець зумів влаштувати справжній камбек, причому в другому сеті він не просто відігрався, а й взяв 6 геймів поспіль та відвісив таким чином Бубліку приховану баранку в партії.

Крессі був близьким і до того, аби вирватися вперед із брейком і в середині вирішального сету, втім Олександр свою подачу одразу із трьох брейк-поінтів таки захистив. Представник Казахстану дотягнув до тай-брейку, але на ньому в дуже нервовій боротьбі Максім таки оформив перемогу в матчі.

Для Максіма Крессі титул в Ньюпорті став першим в професійній кар'єрі на рівні турнірів ATP. До цього американець пробивався до двох фіналів, причому всі вони трапились в 2022-му році. Втім в Аделаіді та Істборні Максім зупинявся за крок до трофею.

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о 00:18
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