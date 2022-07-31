Каролін Гарсія спокійно переграла Ану Богдан в фіналі змагань у Варшаві

Французька тенісистка Каролін Гарсія стає тріумфаторкою турніру категорії WTA-250 у Варшаві, на якому вона була посіяна під 5-м номером. В титульному матчі турніру Каролін в двох партіях переграла представницю Румунії Ану Богдан, яка займає 108-му сходинку світового рейтингу. Напружена боротьба точилась на корті тільки в стартовому сеті. А ось у другій партії Гарсія віддала суперниці лише 1 гейм. На перемогу в фінальному матчі змагань у Варшаві Каролін Гарсія витратила трохи більше 1 години і 20 хвилин ігрового часу.
WTA-250
Варшава, Польща
Фінал
(5) Каролін Гарсія - Ана Богдан - 6:4, 6:1
Для Каролін Гарсія титул у Варшаві стає вже 9-м у професійній кар'єрі на рівні WTA і вже другим протягом поточного сезону.
Теніс України в соцмережах: Facebook
і Telegram
Немає коментарів:
Дописати коментар