Іга Свьонтек поступилась Каролін Гарсія в чвертьфіналі домашнього турніру в Варшаві.

WTA-250
Варшава, Польща
1/4 фіналу
(5) Каролін Гарсія - (1) Іга Свьонтек - 6:1, 1:6, 6:4
Кожна серія рано чи пізно завершується. Але сьогоднішня поразка Іги Свьонтек вийшла і дійсно трохи несподіваною. Здавалося, що на домашніх змаганнях у Варшаві польська тенісистка зробить усе, аби здобути черговий титул. Та й рівень суперниць на цьому турнірі цілком дозволяв вболівальникам Свьонтек на нього розраховувати. Але Каролін Гарсія, судячи із початку зустрічі, на всі ці передматчеві прогнози не дивилась - перший сет французька тенісистка взяла максимально впевнено.
Іга й сама лишилась дещо шокованою тиском суперниці в першій партії. Після двох поспіль програних власних подач Свьонтек спробувала повернутися в боротьбу і навіть оформила один зворотній брейк, але Гарсія моментально ще раз відзначилась на прийомі і завершила перший сет із розгромним рахунком - 6:1.
Польська тенісистка довго оговтуватися не стала і вже в другому сеті відповіла взаємністю - розгром із тим самим рахунком і цілковите відчуття того, що тепер Іга повністю переломила хід зустрічі і спокійно доведе її до логічної перемоги у третьому сеті. Але Гарсія знову показала, що авторитет чи підтримка публіки - для неї не показник. Французька тенісистка спочатку вирівняла гру в дебюті вирішального сету, а потім знову почала тиснути.
Каролін, здавалося б, оформила брейк у вирішальний момент зустрічі. Одразу після нього Гарсія отримала можливість подавати на перемогу, але Свьонтек відігралась. Порятунок не став для Іги додатковим стимулом, тож наступний гейм на подачі польської спортсменки знову пройшов у боротьбі. В ній Гарсія з першого ж матч-болу і поставила переможну крапку в зустрічі.
Таким чином переможна серія Іги Свьонтек на грунті перервалась на відмітці у 18 виграних матчів. До сьогоднішнього дня польська тенісистка поступалась на цьому покритті ще минулого року, коли на Ролан Гаррос програла Марії Саккарі з Греції.
А Каролін Гарсія у півфіналі турніру в Варшаві зіграє проти представниці Італії Ясміне Паоліні.
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