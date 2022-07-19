вівторок, 19 липня 2022 р.

Хольгер Руне не зумів подолати стартовий раунд змагань в німецькому Гамбурзі.

Представник Данії Хольгер Руне, який на турнірі категорії ATP-500 отримав 8-й номер посіву, припинив боротьбу вже після стартового раунду. В першому колі змагань Хольгер в двох напружених партіях поступився представнику Нідерландів Таллону Грікспору, який займає 47-му сходинку світового чоловічого рейтингу. Таллон взяв стартову партію зустрічі на бойовому тай-брейці, а перемогу в другій партії йому забезпечив успіх на прийомі, який вдалось оформити наприкінці ігрового відрізку.

ATP-500
Гамбург, Німеччина
1-й раунд

Таллон Грікспор - (8) Хольгер Руне - 7:6(8), 7:5

Для Хольгера Руне ця поразка стає вже шостою поспіль. Востаннє данський тенісист перемагав ще на Ролан Гаросі, коли в четвертому раунді переграв Стефаноса Ціціпаса.

Для Таллона Грікспора ця перемога, навпроти, стає вже шостою поспіль. П'ять попередніх матчів нідерландський тенісист виграв на змаганнях категорії Челленджер в Амерсфорті, де він взяв титул.

В другому колі змагань в Гамбурзі Таллон Грікспор зіграє проти переможця матчу між Ласло Дьєре і Борною Чорічем.

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о 14:29
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