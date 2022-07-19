Хольгер Руне не зумів подолати стартовий раунд змагань в німецькому Гамбурзі.

ATP-500
Гамбург, Німеччина
1-й раунд
Таллон Грікспор - (8) Хольгер Руне - 7:6(8), 7:5
Для Хольгера Руне ця поразка стає вже шостою поспіль. Востаннє данський тенісист перемагав ще на Ролан Гаросі, коли в четвертому раунді переграв Стефаноса Ціціпаса.
Для Таллона Грікспора ця перемога, навпроти, стає вже шостою поспіль. П'ять попередніх матчів нідерландський тенісист виграв на змаганнях категорії Челленджер в Амерсфорті, де він взяв титул.
В другому колі змагань в Гамбурзі Таллон Грікспор зіграє проти переможця матчу між Ласло Дьєре і Борною Чорічем.
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