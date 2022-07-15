Віталій Сачко поступився лідеру посіву Челленджера в Амерсфорті у чвертьфіналі змагань.

Український тенісист Віталій Сачко завершує виступи на змаганнях категорії Челленджер в нідерландському Амерсфорті на стадії 1/4 фіналу. В двох партіях Віталій поступився лідеру посіву турніру представнику топ-50 світового рейтингу місцевому тенісисту Таллону Грікспору. Сачко провалив стартовий сет, в якому двічі програв власну подачу. Але в другій партії Віталій вирівняв боротьбу і навіть дотягнув до тай-брейку, на якому, правда, дозволив Грікспору оформити перемогу в матчі.
ATP Challenger
Амерсфорт, Нідерланди
1/4 фіналу
(1) Таллон Грікспор - Віталій Сачко - 6:2, 7:6(4)
У півфіналі змагань в Амерсфорті Таллон Грікспор зіграє проти представника країни-терориста Івана Гахова.
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