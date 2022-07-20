середа, 20 липня 2022 р.

Ілля Марченко в напруженій боротьбі поступився Денису Істоміну в другому колі Челленджера в Нур-Султані.

Український тенісист Ілля Марченко не зумів пробитися в 1/4 фіналу змагань категорії Челленджер в Нур-Султані, на яких він був посіяним під 8-м номером. В матчі другого кола Ілля в двох партіях поступився представнику Узбекистану Денису Істоміну, який зараз займає незвично низьку для себе 449-ту сходинку світового чоловічого рейтингу. 

ATP Challenger
Нур-Султан, Казахстан
2-й раунд

Денис Істомін - (8) Ілля Марченко - 6:4, 7:6(9)

Долю стартової партії вирішив єдиний провальний гейм у виконанні Марченка на власній подачі. Суперники досить впевнено тримали гейми, але в останній момент Ілля подарував Істоміну подвійний сет-бол, яким Денис скористався з першої ж спроби.

Друга партія цілком могла закінчитися так само пізнім брейком у виконанні Істоміна, але цього разу Ілля відіграв матч-бол на власній подачі. Ще 5 матч-болів український тенісист ліквідував на тай-брейці, але у підсумку Денис, який фактично весь час лідирував у рахунку, таки поставив переможну крапку в протистоянні.

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о 12:19
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