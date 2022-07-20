Ілля Марченко в напруженій боротьбі поступився Денису Істоміну в другому колі Челленджера в Нур-Султані.

ATP Challenger
Нур-Султан, Казахстан
2-й раунд
Денис Істомін - (8) Ілля Марченко - 6:4, 7:6(9)
Долю стартової партії вирішив єдиний провальний гейм у виконанні Марченка на власній подачі. Суперники досить впевнено тримали гейми, але в останній момент Ілля подарував Істоміну подвійний сет-бол, яким Денис скористався з першої ж спроби.
Друга партія цілком могла закінчитися так само пізнім брейком у виконанні Істоміна, але цього разу Ілля відіграв матч-бол на власній подачі. Ще 5 матч-болів український тенісист ліквідував на тай-брейці, але у підсумку Денис, який фактично весь час лідирував у рахунку, таки поставив переможну крапку в протистоянні.
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