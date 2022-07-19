Анетт Контавейт успішно стартувала на змаганнях в Гамбурзі.

WTA-250
Гамбург, Німеччина
1-й раунд
(1) Анетт Контавейт - Іріна Бара - 6:3, 7:6(3)
Стартовий сет зустрічі Анетт виграла достатньо впевнено. Естонська тенісистка повела одразу з двома брейками. І хоч подати на перемогу в партії з першої спроби не вдалось, Контавейт одразу ж оформила ще один успіх на прийомі і саме завдяки цьому спокійно лишила за собою перший сет протистояння.
В другій партії все починалось так само оптимістично для 2-ї ракетки світу. Анетт швидко вирвалась вперед із брейком, але ця перевага не виявилась вирішальною. Бара зуміла перевернути хід сету і дуже скоро сама лідирувала із геймом на прийомі в активі. Іріна навіть вийшла подавати на партію, але Контавейт в останній момент відігралась.
Був у Бари ще один неймовірний шанс перевести зустріч у вирішальну партію. Контавейт провалила подачу на тай-брейк і віддала її суперниці під нуль. Але і другу спробу подати на сет румунська спортсменка не використала. У підсумку Анетт впевнено виграла тай-брейк і оформила стартову перемогу на турнірі в Гамбурзі.
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