Анетт Контавейт впевнено переграла Ребеку Петерсон і вийшла у чвертьфінал турніру в Гамбурзі.

Лідерка посіву змагань категорії WTA-250 в німецькому Гамбурзі естонська тенісистка Анетт Контавейт впевнено долає стадію другого кола турніру. В боротьбі за вихід у чвертьфінал Анетт в двох партіях переграла представницю Швеції Ребеку Петерсон, яка займає 93-ю сходинку світового жіночого рейтингу. На перемогу в матчі Контавейт витратила 1 годину і 20 хвилин ігрового часу.
WTA-250
Гамбург, Німеччина
2-й раунд
(1) Анетт Контавейт - Ребека Петерсон - 6:3, 6:2
На стадії 1/4 фіналу турніру в Гамбурзі Анетт Контавейт тепер зіграє проти німкені Андреа Петкович, яка у своєму матчі другого кола переграла представницю Японії Місакі Доі.
Теніс України в соцмережах: Facebook
і Telegram
Немає коментарів:
Дописати коментар