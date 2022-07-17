неділя, 17 липня 2022 р.

Катерина Байндл на тай-брейці вирішального сету поступається Сабін Лісіцкі в фіналі кваліфікації турніру в Гамбурзі.

Українська тенісистка Катерина Байндл не зуміла здолати кваліфікаційний раунд змагань категорії WTA-250 у німецькому Гамбурзі, де вона отримала 1-й номер посіву. В фіналі відбору Катерина в надзвичайно напруженому протистоянні поступилась місцевій тенісистці Сабін Лісіцкі, яка тільки у травні повернулась на корт після важкої травми та операції. 

WTA-250
Гамбург, Німеччина
Кваліфікація, Фінал

(WC) Сабін Лісіцкі - (1) Катерина Байндл - 3:6, 6:4. 7:6(5)

Для тих, хто раптом пропустив, нагадаємо, що Сабін Лісіцкі півтора роки не виходила на корт через розрив хрестоподібних зв'язок, який трапився з нею ще наприкінці 2020-го року на змаганнях у Лінці. Після цього німецька тенісистка була змушена наважитись на операцію, тож повернення у тур сталось тільки у травні 2022-го. Гучних перемог за ці кілька місяців Лісіцкі так і не здобула, хоч і починала повернення з досить скромних турнірів рівня 25-тисячників ITF. Але форму німкеня набирала впевнено. 

Байндл зустріч почала досить впевнено, швидко повела з брейком, а ближче до завершення стартової партії українська тенісистка ще й вдруге відзначилась на прийомі. Подати на перемогу в сеті з першої спроби Катерина не зуміла, але одразу після програного гейму українка оформила ще один брейк і вже за його допомогою оформила перемогу в першому сеті.

В другому сеті здавалось, що Байндл цілком може закривати поєдинок на свою користь. В першій половині партії Катерина двічі вела в рахунку з брейком, але цього разу Лісіцкі відігравалась моментально. А от із середини сету Сабін несподівано перехопила ініціативу, вперше у матчі сама повела із геймом на прийомі в активі, і втримала цю перевагу до переможного завершення партії.

У вирішальному сеті під постійним тиском перебувала вже саме українська тенісистка. Катерині навіть довелось двічі рятуватися з подачі суперницею на перемогу, а в одному з цих геймів ще й відігрувати матч-бол. Байндл впоралась і дотягнула до тай-брейку, на якому ледь не здійснила героїчний камбек. Українка поступалась 3:6, але відіграла ще 2 матч-боли на подачі суперниці. Та в останній момент Катерина ще раз програла власний розіграш і дозволила Лісіцкі оформити вихід в основну сітку змагань в Гамбурзі. 

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о 16:40
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