понеділок, 18 липня 2022 р.

Ілля Марченко успішно стартував на Челленджері в Нур-Султані.

Український тенісист Ілля Марченко, який отримав 8-й номер посіву на змаганнях категорії ATP Challenger в Нур-Султані, успішно почав виступи в столиці Казахстану. В матчі першого кола Ілля в двох партіях переграв місцевого спортсмена Григорія Ломакіна, який займає досить скромну 900-ту сходинку світового рейтингу. Ударним для Марченка став фрагмент матчу на стику двох партії. Спочатку наприкінці першого сету українець двічі поспіль відзначився на прийомі, а потім на самому старті другої партії оформив ще один брейк.

ATP Challenger
Нур-Султан, Казахстан
1-й раунд

(8) Ілля Марченко - (WC) Григорій Ломакін - 6:3, 6:3

В другому колі Челленджеру в Нур-Султані Ілля Марченко зіграє з переможцем зустрічі Ян Бондаревський - Денис Істомін.

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о 17:15
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