Ілля Марченко успішно стартував на Челленджері в Нур-Султані.

Український тенісист Ілля Марченко, який отримав 8-й номер посіву на змаганнях категорії ATP Challenger в Нур-Султані, успішно почав виступи в столиці Казахстану. В матчі першого кола Ілля в двох партіях переграв місцевого спортсмена Григорія Ломакіна, який займає досить скромну 900-ту сходинку світового рейтингу. Ударним для Марченка став фрагмент матчу на стику двох партії. Спочатку наприкінці першого сету українець двічі поспіль відзначився на прийомі, а потім на самому старті другої партії оформив ще один брейк.
ATP Challenger
Нур-Султан, Казахстан
1-й раунд
(8) Ілля Марченко - (WC) Григорій Ломакін - 6:3, 6:3
В другому колі Челленджеру в Нур-Султані Ілля Марченко зіграє з переможцем зустрічі Ян Бондаревський - Денис Істомін.
Теніс України в соцмережах: Facebook
і Telegram
Немає коментарів:
Дописати коментар