Петра Мартіч виграє змагання у швейцарській Лозанні.

WTA-250
Лозанна, Швейцарія
Фінал
Петра Мартіч - (Q) Ольга Даніловіч - 6:4, 6:2
Мартіч досить впевнено розпочала фінальний поєдинок і вже після стартового гейму зустрічі зуміла повести в рахунку із брейком в активі. Даніловіч зуміла достатньо швидко відігратися, але часом сербська тенісистка відчувала серйозні проблеми на власній подачі. Так, у сьомому геймі сету Ольга зуміла втримати власний гейм лише відігравши 6 брейк-поінтів. Та вже за кілька хвилин Петра дотиснула опонентку і оформила ще один брейк, який і став ключовим у першому сеті фіналу.
В другій партії зустрічі Мартіч продовжила тиснути на суперницю. І якщо до середини сету Даніловіч ще трималась, то далі хорватська спортсменка повністю захопила ініціативу. З рахунку 1:2 Петра двічі відзначилась на прийомі, виграла 5 геймів поспіль і оформила перемогу в титульному матчі.
Для Петри Мартіч титул в Лозанні стає лише другим в професійній кар'єрі на рівні WTA. Попередній трофей хорватська тенісистка вигравала у 2019-му році на змаганнях в Стамбулі, до речі, теж на грунтовому покритті.
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