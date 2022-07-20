середа, 20 липня 2022 р.

Пабло Карреньо-Буста не зміг пробитися у чвертьфінал турніру в Гамбурзі.

Іспанський тенісист Пабло Карреньо-Буста, який на змаганнях категорії ATP-500 в Гамбурзі був посіяним під 4-м номером, завершує виступи вже після другого кола. В боротьбі за вихід в 1/4 фіналу Пабло на тай-брейці вирішального сету поступився представнику Словаччини Алексу Молчану, який займає 48-му сходинку чоловічого світового рейтингу. Напружений поєдинок між спортсменами тривав 2 з половиною години ігрового часу.

ATP-500
Гамбург, Німеччина
2-й раунд

Алекс Молчан - (4) Пабло Карреньо-Буста - 6:3, 1:6, 7:6(5)

Перемога Алекса Молчана в стартовій партії цілком могла вважатися, якщо не випадковістю, то, принаймні, неприємною несподіванкою для Карреньо-Бусти. Іспанець цілком закономірно вважався фаворитом зустрічі і те, як Пабло перевернув хід матчу по ходу другого сету, цю думку лише підтверджувало. Та і в стартовому відрізку поєдинку після швидкого брейку у виконанні Молчана 4-й номер посіву мав чимало можливостей відігратися. Вже в наступному геймі Пабло упустив подвійний брейк-поінт, а при подачі суперником на сет Карреньо-Буста не скористався рахунком 40:0 і не реалізував 4 брейк-поінти за гейм.

Але в другому сеті Карреньо-Буста серйозно взявся за справу і дуже швидко повів одразу з двома брейками. Шансів відігратися у Молчана не було, тож представник Словаччини обмежився лишень виграним геймом престижу.

Коли Карреньо-Буста повів зі швидким брейком на початку вирішальної партії, була велика спокуса вважати матч вже завершеним на його користь. У Алекса, здавалося б, гра зовсім розвалилась. Але в середині сету Молчан несподівано відігрався і ціною неймовірних зусиль дотягнув до тай-брейку. Наприкінці сету кожен гейм на подачі Алекса був справжнім випробуванням. Але, відігравши 5 боейк-поінтів тільки в другій половині сету Молчан таки встояв. І вже на тай-брейці оформив важку і несподівану перемогу.

У чвертьфіналі турніру в Гамбурзі Алекс Молчан зіграє з хорватським тенісистом Борною Чорічем.

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о 18:37
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