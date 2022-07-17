Бернарда Пера зупинила переможну ходу Александри Круніч і виграла перший титул WTA на турнірі в Будапешті.

WTA-250
Будапешт, Угорщина
Фінал
(Q) Бернарда Пера - Александра Круніч - 6:3, 6:3
Обидві тенісистки підійшли до фінального матчу зі стовідсотковим результатом - жодної програної партії. Круніч взагалі громила всіх своїх суперниць, особливо відірвавшись на двох китайських тенісистках - Шуай Чжан і Сію Ван, яким вона віддала по 1 гейму за матч. І якщо додати до цієї впевненої ходи Александри ще той факт, що Пера зіграла в Будапешті на 2 матчі більше, а Бернарда стартувала ще з кваліфікації, то здавалось, що сил у сербської тенісистки на фінал має бути трохи побільше.
Але на корті все склалось трохи по-іншому. Саме Бернарда в першому ж геймі на прийомі зуміла оформити брейк і ця мінімальна перевага дозволила американській тенісистці святкувати перемогу в партії. Так, у Круніч були прекрасні шанси на те, щоб відігратися. В середині сету Александра не реалізувала одразу 4 брейк-поінти за гейм. Та й при подачі Перою на партію Круніч дісталась до брейкового м'яча. Але щоразу представниця США успішно відігрувалась.
В другому сеті першою відзначитися на прийомі також зуміла саме Пера. Круніч моментально відіргалась, нарешті скориставшись своїми можливостями на подачі суперниці, але з цього моменту Бернарда ще серйозніше почала тиснути на опонентку. У підсумку американка оформила ще 2 брейки і завершила фінальну зустріч на свою користь.
Для Бернарди Пери титул в Будапешті стає першим в кар'єрі на рівні WTA.
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