Катерина Байндл розгромно поступилась на старті основної сітки турніру в Гамбурзі.

Українська тенісистка Катерина Байндл, яка потрапила до основної сітки турніру категорії WTA-250 в німецькому Гамбурзів якості лакі лузера, не зуміла подолати стартовий раунд змагань. В першому колі основи Катерина розгромно поступилась представниці Швеції Ребеці Петерсон, яка займає 93-ю сходинку світового рейтингу. Після досить напруженого стартового сету, який Петерсон виграла з перевагою в один брейк, Байндл отримала від суперниці повноцінну баранку у другій партії зустрічі.
WTA-250
Гамбург, Німеччина
1-й раунд
Ребека Петерсон - (LL) Катерина Байндл - 6:3, 6:0
В другому колі турніру в Гамбурзі Ребека Петерсон зіграє з переможницею зустрічі між 1-ю ракеткою змагань Анетт Контавейт з Естонії та румунською тенісисткою Іриною Бара.
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