Леся Цуренко не зуміла дограти чвертьфінальний поєдинок на змаганнях у Будапешті.

WTA-250
Будапешт, Угорщина
1/4 фіналу
(3) Юлія Путінцева - Леся Цуренко - 6:0, 2:0, ret
Нагадаємо, що для Лесі Цуренко це був другий вихід у чвертьфінал турнірів WTA протягом сезону. Минулого разу на змаганнях в Істборні Лесі також завадила травма - українська тенісистка була змушена знятися з турніру ще до початку чвертьфінальної зустрічі.
Юлія Путінцева у півфіналі змагань в Будапешті зіграє проти Александров Круніч, яка на стадії 1/4 фіналу здобула чергову розгромну перемогу на турнірі.
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