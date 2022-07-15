пʼятниця, 15 липня 2022 р.

Леся Цуренко не зуміла дограти чвертьфінальний поєдинок на змаганнях у Будапешті.

Українська тенісистка Леся Цуренко завершила виступи на змаганнях категорії WTA-250 в Будапешті на стадії 1/4 фіналу. Леся не зуміла дограти матч проти 3-ї ракетки турніру представниці Казахстану Юлії Путінцевої, яка займає 32-у сходинку жіночого світового рейтингу. Ще в середині стартової партії Цуренко довелось брати медичний тайм-аут через проблеми із правою рукою. Українська тенісистка на корт повернулась, але після 8-ми програних поспіль геймів Леся вирішила відмовитись від продовження боротьби.

WTA-250
Будапешт, Угорщина
1/4 фіналу

(3) Юлія Путінцева - Леся Цуренко - 6:0, 2:0, ret

Нагадаємо, що для Лесі Цуренко це був другий вихід у чвертьфінал турнірів WTA протягом сезону. Минулого разу на змаганнях в Істборні Лесі також завадила травма - українська тенісистка була змушена знятися з турніру ще до початку чвертьфінальної зустрічі.

Юлія Путінцева у півфіналі змагань в Будапешті зіграє проти Александров Круніч, яка на стадії 1/4 фіналу здобула чергову розгромну перемогу на турнірі.

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о 14:29
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