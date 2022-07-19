Дієго Шварцман поступається Емілю Руусувуорі на старті турніру в Гамбурзі.

ATP-500
Гамбург, Німеччина
1-й раунд
Еміль Руусувуорі - (3) Дієго Шварцман - 7:5, 6:4
Шварцман почав матч зовсім невдало і вже після першого гейму на власній подачі опинився у ролі наздоганяючого. Здавалось, що одного брейку Руусувуорі цілком може вистачити на перемогу в стартовому сеті зустрічі, але фінський тенісист не зміг подати на партію і в останній момент дозволив супернику врятуватися. Правда, Дієго не дотягнув навіть до тай-брейку. В 12-му геймі Шварцман знову забуксував на подачі і з другого сет-болу Еміль оформив брейк і перемогу в партії.
В другому сеті Шварцман був налаштований брати реванш за програний стартовий відрізок матчу. І почав партію Дієго досить впевнено, швидко повівши у рахунку з брейком. Але в середині сету Руусувуорі оформив зворотній брейк, а наприкінці партії Шварцман знову не витримав тиску і ще раз упустив власну подачу. Цим брейком Еміль і поставив переможну крапку в протистоянні.
В другому колі змагань в Гамбурзі Еміль Руусувуорі зіграє проти італійського тенісиста Лоренцо Музетті, який на старті турніру переграв Душана Лайовича.
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